Коронавирус в Томске: + 51 новый случай заражения
Общее число заболевших в регионе достигло 4 091
Еще несколько десятков томичей заразились коронавирусом.Фото: из открытых источников
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Сегодня, 30 июля, в Томской области выявлен 51 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 4 091 подтвержденный случай.
За последние сутки в стране выявлено 5 509 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 129 пациентов скончались, 9 322 выздоровели.
С начала пандемии в России заболели 834 499 человек, 13 802 скончались, 629 655 выздоровели.
ИСТОЧНИК KP.RU