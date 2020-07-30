2020-07-30T10:32:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске: + 51 новый случай заражения

Общее число заболевших в регионе достигло 4 091
Алиса Селезнева
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Еще несколько десятков томичей заразились коронавирусом.Еще несколько десятков томичей заразились коронавирусом.Фото: из открытых источников
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Сегодня, 30 июля, в Томской области выявлен 51 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 4 091 подтвержденный случай.

За последние сутки в стране выявлено 5 509 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 129 пациентов скончались, 9 322 выздоровели.

С начала пандемии в России заболели 834 499 человек, 13 802 скончались, 629 655 выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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