2020-07-30T10:54:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Оперштаб: еще один житель Томской области скончался от COVID-19

Число жертв пандемии в нашем регионе увеличилось до 34 человек
Алиса Селезнева
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Коронавирус унес жизни уже 34 наших земляков.Коронавирус унес жизни уже 34 наших земляков.Фото: из открытых источников
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Сегодня, 30 июля, стало известно о смерти еще одного жителя Томской области, имевшего подтвержденный COVID-19. Общее число жертв пандемии в регионе теперь составляет 34 человека.

-.Смерть пациента по причине COVID-19 наступила после крайне тяжелого течения двусторонней полисегментарной пневмонии, которая сопровождалась дыхательной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом и инфекционно-токсическим шоком, - прокомментировал региональный оперштаб.

Ранее сообщалось, что 30 июля в Томской области выявлен 51 новый случай заражения COVID- 19. Всего с начала пандемии заразился коронавирусом 4 091 томич.

ИСТОЧНИК KP.RU

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