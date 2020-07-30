Оперштаб: еще один житель Томской области скончался от COVID-19

30 Июль 2020 2020-07-30T10:54:14+03:00

Коронавирус унес жизни уже 34 наших земляков. Фото: из открытых источников

Число жертв пандемии в нашем регионе увеличилось до 34 человек

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 30 июля, стало известно о смерти еще одного жителя Томской области, имевшего подтвержденный COVID-19. Общее число жертв пандемии в регионе теперь составляет 34 человека.

-.Смерть пациента по причине COVID-19 наступила после крайне тяжелого течения двусторонней полисегментарной пневмонии, которая сопровождалась дыхательной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом и инфекционно-токсическим шоком, - прокомментировал региональный оперштаб.

Ранее сообщалось, что 30 июля в Томской области выявлен 51 новый случай заражения COVID- 19. Всего с начала пандемии заразился коронавирусом 4 091 томич.

ИСТОЧНИК KP.RU