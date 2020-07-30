Оперштаб: еще один житель Томской области скончался от COVID-19
Сегодня, 30 июля, стало известно о смерти еще одного жителя Томской области, имевшего подтвержденный COVID-19. Общее число жертв пандемии в регионе теперь составляет 34 человека.
-.Смерть пациента по причине COVID-19 наступила после крайне тяжелого течения двусторонней полисегментарной пневмонии, которая сопровождалась дыхательной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом и инфекционно-токсическим шоком, - прокомментировал региональный оперштаб.
Ранее сообщалось, что 30 июля в Томской области выявлен 51 новый случай заражения COVID- 19. Всего с начала пандемии заразился коронавирусом 4 091 томич.
ИСТОЧНИК KP.RU