Коэффициент распространения коронавируса в Томской области снова превысил единицу

29 Июль 2020 2020-07-29T11:21:40+03:00

Коэффициент распространения коронавируса снова пошел в рост. Фото: из открытых источников

Это произошло впервые за минувшие пять дней

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По данным на 29 июля коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции в Томской области составляет 1,03, сообщил в среду региональный оперштаб. Вчера этот показатель был равен 0,78. Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий поэтапной отмены ограничений, введенных режимом повышенной готовности. На протяжении последних пяти дней коэффициент распространения инфекции в регионе не превышал единицу.

Также оперштаб проинформировал, что за минувшие сутки контрольные ПЦР- тесты подтвердили выздоровление от коронавируса 60 жителей Томской области. Таким образом, количество выздоровевших в регионе с начала пандемии достигло 2 544 человек.

Ранее сообщалось, что сегодня в Томской области был выявлен 61 новый случай заражения, число заболевших в Томской области достигло 4040 человек, 33 пациента скончались.

- Из вновь заболевших COVID-19 у 27-ми инфекция протекает бессимптомно, у 29-ти имеются признаки ОРВИ, у пяти диагностирована пневмония, - уточнили в оперштабе.

В коечном фонде, развернутом для лечения коронавирусных больных, свободны 66,2% мест (при необходимых для снятия ограничений 50%), а охват населения тестированием – 296,2 на 100 тысяч населения (при необходимых 110 на 100 тысяч населения).

Добавим, режим повышенной готовности в Томской области действует до субботы, 1 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU