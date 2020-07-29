2020-07-29T10:51:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске: + 61 новый случай заражения

Общее число заболевших в регионе достигло 4040
Алиса Селезнева
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Число заболевших в регионе превысило 4000 человек.Число заболевших в регионе превысило 4000 человек.Фото: из открытых источников
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Сегодня, 29 июля, в Томской области выявлен 61 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 4040 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 5 475 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 169 пациентов скончались, 8 116 выздоровели.

С начала пандемии в России заболели 828 990 человек, 13 673 скончались, 620 333 выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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