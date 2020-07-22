2020-07-22T12:10:22+03:00
Общество

Сто баллов за ЕГЭ по русскому языку получили 17 выпускников Томской области

Среди них учащиеся школ Томска, Северска и Колпашева
Алина Пермякова
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Высокие результаты — от 81 балла и выше — получили 1252 участника.Высокие результаты — от 81 балла и выше — получили 1252 участника.Фото: из открытых источников
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В Томской области определены стобалльники ЕГЭ по русскому языку. Наивысший балл получили 17 человек: по трое выпускников из Лицея №1 им. А.С. Пушкина и гимназии №29 Томска, по два — из Северской гимназии, гимназии №26 Томска и Колпашевской СОШ №7, по одному человеку — из томских школ № 50, 44, гимназии №24, а также северских школ №90 и 198, сообщила в среду пресс-служба администрации Томской области.

Всего единый госэкзамен по русскому языку сдавали 4505 человек. Высокие результаты — от 81 балла и выше — получили 1252 участника.

Напомним, в этом году на проведение ЕГЭ по русскому языку дали два дня, 6 и 7 июля, в связи с санитарно-эпидемиологическими требованиями по рассадке школьников. Сегодня и завтра, 23 июля, проходит последний экзамен для выпускников, по иностранному языку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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