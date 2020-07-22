2020-07-22T07:03:36+03:00
Общество

Свыше 200 томских выпускников сегодня сдают ЕГЭ по иностранным языкам, завершающий экзаменационную кампанию

Подавляющее большинство школьников выбрало английский язык
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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Экзамен по иностранному языку в школах Томской области продлится 2 дня.Экзамен по иностранному языку в школах Томской области продлится 2 дня.Фото: Из открытых источников
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- В среду, 22 июля, и в четверг, 23-го, в школах Томской области пройдет устная часть Единого государственного экзамена по иностранным языкам, сообщают в пресс-службе администрации региона. Сегодня экзамен сдает 231 выпускник: 213 человек заявлены на английский язык, 13 - на немецкий, трое - на французский и два человека на испанский язык. 23 июля ЕГЭ по английскому языку пройдет еще для 230 школьников.

В пресс-службе уточнили, что всего в течение двух дней в проведении госэкзамена будет задействовано 23 пункта. Каждому участнику отводится на сдачу устной части 15 минут. Результаты станут известны не позднее 2 августа. Иностранный язык школьники сдают последним из экзаменов в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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