Два дня дано выпускникам для сдачи ЕГЭ по русскому языку в Томской области

6 Июль 2020 2020-07-06T05:43:40+03:00

Чуть меньше 5000 выпускников записались на сдачу ЕГЭ по русскому языку в Томской области. Фото: Из открытых источников

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- Самый массовый ЕГЭ - по русскому языку - стартует сегодня, 6 июля, в 10 утра. В Томской области на него зарегистрировано 4976 участников. Для проведения экзамена задействовано 56 пунктов во всех муниципальных образованиях, - сообщила пресс-служба обладминистрации. Как и во всей России, экзамен будет проводиться два дня — 6 и 7 июля. Это сделано, чтобы выполнить санитарно-эпидемиологических требования по рассадке школьников: дистанция должна быть не менее полутора метров.

В пресс-службе уточнили, что продолжительность экзамена составит три с половиной часа. Результаты будут известны не позднее 23 июля.

Напомним, если по уважительной причине участники не смогут сдать экзамены в установленные даты, это можно будет сделать в резервные дни - 24 июля (по всем предметам, кроме русского языка и иностранных языков) и 25 июля по всем учебным предметам. Резерв определен и в августе: это 3, 5, 7 и 8 числа.

ИСТОЧНИК KP.RU