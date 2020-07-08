Переплыл реку и умер: 18-летнего жителя Томской области нашли мертвым на берегу

8 Июль 2020 2020-07-08T09:40:53+03:00

Всего за 2020 год в регионе зарегистрировано девять ЧП на воде. Фото: из открытых источников

7 июля, в День Ивана Купалы, на водоемах региона зафиксированы сразу три несчастных случая

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7 июля единые дежурные диспетчерские службы зарегистрировали три ЧП на водоемах: погиб 18-летний юноша, продолжаются поиски предположительно утонувших девушки и мужчины, сообщила в среду пресс-служба администрации Томской области.

О происшествии на протоке реки Ларьеган в районе деревни Ларино Александровского района в ЕДДС сообщили очевидцы. Молодой мужчина, переплывая реку, самостоятельно выбрался на противоположный берег и перестал подавать признаки жизни. Прибывшие на место врачи констатировали смерть 18-летнего юноши.

Также продолжаются поиски 15-летней девушки в Молчановском районе, которая предположительно утонула на Оби в районе села Сарафановка. Другие поиски проходят в Асиновском районе около села Ягодное, на слиянии рек Латат и Яя, где по предварительным данным утонул мужчина 1962 года рождения, отметили в сообщении пресс-службы администрации Томской области.

Напомним, за две последние жаркие недели участились несчастные случаи на воде. Так, 29 июня погиб подросток, купаясь в запрещенном месте Томска, а 3 июля погибли двое молодых людей в районе села Комарово. Всего с начала 2020 года в Томской области зарегистрировано девять происшествий на воде: девять человек умерли, только одного удалось спасти.

Необходимо соблюдать осторожность в сибирских реках.Фото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU