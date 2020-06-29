В Томи, в районе улицы Мельничной в Томске, утонул подросток

29 Июнь 2020 2020-06-29T15:09:46+03:00

Жара и река - вместе они приводят к несчастным случаям на воде Фото: из открытых источников

Изменить размер текста: A A

Днем 29 июня в Томске в районе улицы Мельничной произошел несчастный случай. По предварительной информации, во время купания в запрещенном для этого месте двое подростков начали тонуть, об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Томской области.

Все это происходило на глазах третьего мальчика, который находился на берегу. Криками о помощи он привлек внимание одного из прохожих. Мужчина прыгнул в воду и вытащил на берег пострадавших, где ими занялись врачи скорой помощи. Одного спасти не удалось.

В связи с установившейся в регионе жаркой погодой многие томичи проводят свободное время на водоемах. МЧС России в очередной раз призывает жителей области соблюдать требования безопасности на отдыхе: не оставлять без присмотра детей, не купаться в запрещенных местах, при сильном течении.

ИСТОЧНИК KP.RU