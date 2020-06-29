2020-06-29T15:09:46+03:00
Происшествия

В Томи, в районе улицы Мельничной в Томске, утонул подросток

В этом месте города купание запрещено
ИГОРЬ ТЮРИН
Поделиться:
Жара и река - вместе они приводят к несчастным случаям на водеЖара и река - вместе они приводят к несчастным случаям на водеФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Днем 29 июня в Томске в районе улицы Мельничной произошел несчастный случай. По предварительной информации, во время купания в запрещенном для этого месте двое подростков начали тонуть, об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Томской области.

Все это происходило на глазах третьего мальчика, который находился на берегу. Криками о помощи он привлек внимание одного из прохожих. Мужчина прыгнул в воду и вытащил на берег пострадавших, где ими занялись врачи скорой помощи. Одного спасти не удалось.

В связи с установившейся в регионе жаркой погодой многие томичи проводят свободное время на водоемах. МЧС России в очередной раз призывает жителей области соблюдать требования безопасности на отдыхе: не оставлять без присмотра детей, не купаться в запрещенных местах, при сильном течении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Региональный СК возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка в Томске
Пешеходный переход по Богашевскому тракту в Томске закроют на три месяца
В Томи, в районе улицы Мельничной в Томске, утонул подросток
В Томске патрули отговаривают горожан от купания в опасных местах
Шанхайский рейтинг признал Томский политех лучшим российским вузом по машиностроению
Главные улицы Томска украсили кованые вазоны с разноцветными петуниями
За неделю 37 жителей Томской области стали жертвами мошенников
Большинство томских выпускников будет сдавать ЕГЭ и поступать в вузы
С 1 июля Томская таможня будет расформирована и присоединена к кемеровской
Коронавирус в Томске: еще 53 жителя области заразились COVID-19
Проект томской ассоциации «Аура» получил президентский грант
Владельцы торговых объектов в Томской области могут получить отсрочку по налогам