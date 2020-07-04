В реке Томи в районе села Коларово в Томском районе утонули два молодых человека

4 Июль 2020 2020-07-04T11:25:59+03:00

Где хотим - там и купаемся! Так поступает огромное количество людей Фото: из открытых источников

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Очередной несчастный случай на водоеме произошел накануне вечером в районе села Коларово Томского района. По информации, поступившей от единой дежурно-диспетчерской службы района, в Томи предположительно утонули двое молодых людей 1997 и 2004 годов рождения.

На поиски были направлены водолазы Томской областной поисково-спасательной службы. Оба тела были найдены утром 4 июля, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Томской области.

В связи с установившейся в регионе жаркой погодой многие томичи проводят свободное время на водоемах. МЧС России в очередной раз призывает жителей области соблюдать требования безопасности на отдыхе: не оставлять без присмотра детей, следить за людьми, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. Опасно купаться в местах, где не просматривается дно, при сильном течении. Ну и, конечно же, в местах, где это делать категорически запрещено: об этом указывают информационные знаки на берегах водоемов. По информации спасателей, с начала жаркого сезона на водоемах региона утонуло 7 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU