Коронавирус в Томске, последние новости на 9 апреля 2020 года: в Томске зарегистрирован четвертый случай заболевания

8 Апр 2020 2020-04-08T21:00:52+03:00

В Томской области зарегистрировано четыре случая заболевания COVID-19 Фото: из открытых источников

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Томской области на 9 апреля 2020 года

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На сегодняшний день, 9 апреля, в Томской области зарегистрировано четыре случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Как рассказал заместитель руководителя регионального штаба по оперативному реагированию по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Иван Деев, четвертый заболевший изолирован в медицинское учреждение. Пациент поступил с заболеванием средней степени тяжести, получал симптоматическое лечение. На данный момент его самочувствие удовлетворительное, выраженных симптомов болезни нет. «Контактные» с ним также изолированы, у всех взяты анализы.

Также стали известны результаты контрольных тестов у ранее заболевших коронавирусной инфекцией, диагноз которых был подтвержден 26 и 29 марта. Результаты контрольных смывов отрицательные. Оба пациента и их контактные лица здоровы.

ИСТОЧНИК KP.RU