2020-04-08T21:00:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске, последние новости на 9 апреля 2020 года: в Томске зарегистрирован четвертый случай заболевания

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Томской области на 9 апреля 2020 года
Поделиться:
В Томской области зарегистрировано четыре случая заболевания COVID-19В Томской области зарегистрировано четыре случая заболевания COVID-19Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

На сегодняшний день, 9 апреля, в Томской области зарегистрировано четыре случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Как рассказал заместитель руководителя регионального штаба по оперативному реагированию по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Иван Деев, четвертый заболевший изолирован в медицинское учреждение. Пациент поступил с заболеванием средней степени тяжести, получал симптоматическое лечение. На данный момент его самочувствие удовлетворительное, выраженных симптомов болезни нет. «Контактные» с ним также изолированы, у всех взяты анализы.

Также стали известны результаты контрольных тестов у ранее заболевших коронавирусной инфекцией, диагноз которых был подтвержден 26 и 29 марта. Результаты контрольных смывов отрицательные. Оба пациента и их контактные лица здоровы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Томске, последние новости на 9 апреля 2020 года: в Томске зарегистрирован четвертый случай заболевания
#сидидома: томичам креативно напомнили о необходимости самоизоляции
Доверчивого томича «кинул» лжепродавец бактерицидных ламп
Заместитель губернатора: "Четвертый заболевший изолирован в медицинское учреждение"
В закрытом городе в Томской области приняты новые правила въезда и выезда
Щедрый жест томского вуза: интернет в общежитиях оплачен до конца апреля
В топ-20 по благоустройству в стране вошла Томская область
Дело о налете на офис микрофинансовой организации в Томске дошло до суда
Аспирантка Томского политеха будет исследовать во Франции перспективные вещества
Голова ледохода на Томи достигла Лагерного сада в Томске
Коронавирус в Томске: стало известно о четвертом случае заболевания в регионе
Томские семьи с детьми до трех лет получат дополнительные выплаты на каждого ребенка
Временно отменены авиарейсы из Томска на север региона
Фальшивый «розыгрыш» призов в соцсети лишил томичку 14 тыс. рублей
128 фасадов домов отремонтируют в Томске в текущем году
Томский губернатор включен в правительственную комиссию по модернизации экономики
100 тыс. рублей пришлось заплатить томичу, чтобы не лишиться водительских прав
В условиях самоизоляции томичи могут наблюдать за ледоходом онлайн
Кикбоксингом в Томске предлагают заняться, не выходя из дома
Дома в Ленинском районе Томска завтра останутся без холодной воды
"Горячая линия" по оказанию онкологической помощи пройдет сегодня в Томске
Более 4300 жителей Томской области протестировано на коронавирус
Голова ледохода на Томи уже в Томской области
Томские аграрии уверены: покупатели без местных продуктов не останутся
С самолета – в самоизоляцию: как организовано возвращение томичей домой