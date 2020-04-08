Коронавирус в Томске, последние новости на 9 апреля 2020 года: в Томске зарегистрирован четвертый случай заболевания
На сегодняшний день, 9 апреля, в Томской области зарегистрировано четыре случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Как рассказал заместитель руководителя регионального штаба по оперативному реагированию по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Иван Деев, четвертый заболевший изолирован в медицинское учреждение. Пациент поступил с заболеванием средней степени тяжести, получал симптоматическое лечение. На данный момент его самочувствие удовлетворительное, выраженных симптомов болезни нет. «Контактные» с ним также изолированы, у всех взяты анализы.
Также стали известны результаты контрольных тестов у ранее заболевших коронавирусной инфекцией, диагноз которых был подтвержден 26 и 29 марта. Результаты контрольных смывов отрицательные. Оба пациента и их контактные лица здоровы.
ИСТОЧНИК KP.RU