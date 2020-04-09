Более 200 томичей сейчас находится за рубежом

9 Апр 2020 2020-04-09T05:09:54+03:00

Работа по их возращению на родину – под контролем регионального оперштаба по предупреждению распространения коронавируса

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В список томичей, находящихся за пределами страны, внесено 142 семьи — 232 человека, которые находятся в 36-ти странах мира, - такие данные приводит Департамент международных и межрегиональных связей администрации Томской области, который ведет реестр жителей региона, находящихся за границей.

- Работу по выявлению граждан, оставшихся за рубежом и желающих вернуться, мы начали на прошлой неделе по поручению Сергей Жвачкина, возглавляющего региональный штаб по оперативному реагированию по предупреждению распространения коронавируса, — сообщил заместитель губернатора по инвестиционной политике и имущественным отношениям Юрий Гурдин. — Тесно сотрудничаем со всеми службами — МВД, Ситуационно-кризисным центром МИД России, с туроператорами. С каждым включенным в реестр гражданином налажен контакт, составлен список вопросов и причин, по которым они не могут вернуться. Список открыт — мы будем вести работу по выявлению наших земляков, находящихся за рубежом, пока не убедимся, что все они вернулись на родину.

Формированием графика вылета бортов по перевозке российских граждан на родину занимается Росавиация.

Напомним, на портале Госуслуг запущен сервис для россиян, которым нужна помощь для возвращения домой из-за границы в связи с распространением коронавируса. Информация о пользователях портала, попросивших помощи, и их контактные данные в режиме онлайн передаются в консульские учреждения МИД РФ.

По вопросам, связанным с возращением томичей на родину, можно обращаться по телефону горячей линии департамента международных и межрегиональных связей администрации Томской области — (8 3822) 511-945.

ИСТОЧНИК KP.RU