Коронавирус в Томске, последние новости на 1 апреля 2020 года: новых подтвержденных случаев заболевания нет

1 Апр 2020 2020-04-01T05:49:57+03:00

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Томской области на утро 1 апреля 2020 года

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На утро среды, 1 апреля, в инфекционных отделениях Томска и Северска находятся 23 человека. За минувшие сутки трое выписаны из больницы №3 Томска после прохождения лечения ОРВИ, диагноз COVID у них подтвержден не был.

Сейчас в больнице №3 Томска остается 21 человек, у 15-ти ПЦР-тест на коронавирус отрицательный, у шести анализы в работе. В северской больнице остаются два человека, анализ на COVID-19 у них также отрицательный. В инфекционных отделениях больниц других муниципалитетов пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию нет.

По-прежнему с положительным диагнозом COVID-19 в Томской области находятся два человека, их самочувствие удовлетворительное.

Режим самоизоляции

Вчера вечером в Томской области был введен режим самоизоляции для неработающего населения. Он продлится до 22-х часов 14 апреля включительно.

Как отмечается в обращении губернатора Томской области, этот режим предполагает постоянное нахождение дома всех, кто не работает. Это не комендантский час. Это вопрос самодисциплины.

Въезд и выезд из Северска ограничен

Решением оперштаба запрещается въезд в ЗАТО и выезд из закрытого города жителям 65 лет и старше. Исключением может быть только посещение лечебных и медицинских учреждений.

Еще одна возрастная категория, которая попала под ограничения - молодежь до 22 лет. Молодым людям пересекать границы закрытого города разрешено только для поездок на работу.

ИСТОЧНИК KP.RU