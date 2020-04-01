Коронавирус в Томске, последние новости на 1 апреля 2020 года: новых подтвержденных случаев заболевания нет
На утро среды, 1 апреля, в инфекционных отделениях Томска и Северска находятся 23 человека. За минувшие сутки трое выписаны из больницы №3 Томска после прохождения лечения ОРВИ, диагноз COVID у них подтвержден не был.
Сейчас в больнице №3 Томска остается 21 человек, у 15-ти ПЦР-тест на коронавирус отрицательный, у шести анализы в работе. В северской больнице остаются два человека, анализ на COVID-19 у них также отрицательный. В инфекционных отделениях больниц других муниципалитетов пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию нет.
По-прежнему с положительным диагнозом COVID-19 в Томской области находятся два человека, их самочувствие удовлетворительное.
Режим самоизоляции
Вчера вечером в Томской области был введен режим самоизоляции для неработающего населения. Он продлится до 22-х часов 14 апреля включительно.
Как отмечается в обращении губернатора Томской области, этот режим предполагает постоянное нахождение дома всех, кто не работает. Это не комендантский час. Это вопрос самодисциплины.
Въезд и выезд из Северска ограничен
Решением оперштаба запрещается въезд в ЗАТО и выезд из закрытого города жителям 65 лет и старше. Исключением может быть только посещение лечебных и медицинских учреждений.
Еще одна возрастная категория, которая попала под ограничения - молодежь до 22 лет. Молодым людям пересекать границы закрытого города разрешено только для поездок на работу.
ИСТОЧНИК KP.RU