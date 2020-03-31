Самоизоляция в Томской области: кому можно выходить из дома?

31 Март 2020 2020-03-31T17:05:22+03:00

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В Томской области области вводится режим всеобщей самоизоляции. Он продлится с 22-х часов сегодняшнего дня, 31 марта, до 22-х часов 14 апреля включительно. Об этом сегодня объявил губернатор.

В этот период жителям Томской области не рекомендуется покидать свои дома без необходимости. Но конечно, есть исключения:

- если нужна медицинская помощь или существует прямая угроза жизни и здоровью;

- можно ездить на работу, которая не приостановлена в данный момент;

- можно ходить в ближаи ший магазин и в ближайшие места получения услуг, реализация которых не ограничена;

- можно выгуливать домашних животных «на расстоянии, не превышающем 200 метров от места проживания»;

- можно выносить мусор до ближайшей площадки сбора твердых коммунальных отходов..

Для детей тех работников, которые остаются на своих рабочих местах на период полной самоизоляции продолжат работать дежурные группы в детских садах. Однако, как сообщила Администрация города Томска, их численность снизилась уже сегодня. Если вчера в группах численностью до 10 человек было 612 детей, то сегодня только 429 воспитанников.

Электротранспорт продолжит работу в режиме выходного дня. Автобусные муниципальные маршруты будут начинать работу в 6 часов утра, последние рейсы будут выходить в 21.00 и в 21.30. При этом интервал движения в рабочие дни «в часы пик» не должен превышать 10 минут, в межпиковые часы – 15 минут. В нерабочие дни общественный транспорт будет курсировать в «часы пик» с интервалом 15 минут, после 21 часа – 30 минут. Этот график утвержден для перевозчиков, работающих на муниципальных маршрутах №№ 4, 5, 8/9, 11, 12, 13/14, 19, 20, 22, 23, 25/52, 26, 29, 30/33, 38 и 53.

ИСТОЧНИК KP.RU