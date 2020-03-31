В Томской области вводится режим всеобщей самоизоляции

В Томской области области вводится режим всеобщей самоизоляции. Он продлится с 22-х часов сегодняшнего дня, 31 марта, до 22-х часов 14 апреля включительно.

- Эпидемия коронавируса серьезно изменила нашу жизнь, и власть принимает экстраординарные меры, чтобы предотвратить распространение заболевания, — обратился к жителям региона Сергей Жвачкин. — Пока нет сыворотки и вакцины, рецепт у нас один — максимальное сокращение контактов между людьми. Если мы не хотим повторить судьбу многих европейских стран, где от коронавируса умирают десятки тысяч, нам нужно принять самые жесткие меры. Это миф, что коронавирус поражает одних стариков — уже начали умирать молодые. Эпидемия не прощает беспечности, и мы не можем рисковать самым дорогим, что у нас есть — жизнью и здоровьем людей. И сегодня я объявляю о решении ввести в Томской области режим всеобщей самоизоляции.

Как отмечается в обращении губернатора Томской области, этот режим предполагает постоянное нахождение дома всех, кто не работает. Это не комендантский час. Это вопрос самодисциплины.

- Можно покидать свои квартиры, если вы идете в магазин за продуктами, выносите мусор, гуляете с собакой. Но ни о каких выходах без острой необходимости не может быть и речи, — подчеркнул Сергей Жвачкин.

Особое внимание губернатор попросил обратить на детей и подростков. Он призвал родителей следить за тем, чтобы они были не в торговых центрах и на улицах, а дома.

Соблюдение режима будет контролироваться.

- Всеобщая самоизоляция нужна для того, чтобы меры, принимаемые нашими медиками и властью, были максимально эффективными, чтобы эта беда нас миновала как можно быстрее. Самоизоляция нужна, чтобы здоровье большинства жителей Томской области не зависело от безответственного поведения отдельных жителей, — отметил глава региона.

Горячие линии будут запущены по всем отраслям — в сфере социальной защиты, образования, ЖКХ, поддержки бизнеса, трудоустройства, транспорта, торговли и другим.

- Я дал команду чиновникам всех уровней постоянно отвечать на вопросы населения. Все телефоны размещены на сайте администрации Томской области. Буду лично контролировать, как они отвечают на вопросы людей. Но сегодня от вас зависит не меньше, чем от власти и медиков. Я призываю вас к ответственности, к дисциплине, к порядку, — добавил Сергей Жвачкин в обращении к жителям региона. - Россия переживала и чуму, и холеру. Переживем и коронавирус, но мы должны выйти из этой эпидемии целыми и невредимыми. Повторю еще раз: я верю в томичей. Давайте докажем, что мы умный регион, умный город. Давайте сбережем себя!