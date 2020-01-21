На пилораме в Томской области погибли 11 гастарбайтеров из Китая: Хроника пожара

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 11 человек в сгоревшей деревянной постройке в Томской области.

Напомним, пожар в поселке Причулымском Асиновского района произошел в ночь на 21 января. Сообщение о возгорании поступило спасателям в 04:05 по местному времени. Площадь пожара составила 208 квадратных метров.

К 9 утра по первым официальным данным, спасатели обнаружили тела девяти погибших. Позднее их число увеличилось до 11 человек. Спастись самостоятельно из горящего общежития удалось лишь двум людям.

Представители администрации Асиновского района рассказали, что там проживали рабочие пилорамы, которые приехали из Китая.

- Деревянное здание на территории предприятия – постройка еще советских времен. В период 90-х собственность приватизировалась, один из частных предпринимателей здание купил, у него есть право собственности. Много лет оно было общежитием для рабочих. Там проживали граждане Узбекистана, Таджикистана. По сведениям миграционной службы, было зарегистрировано 12 человек, - пояснили в администрации.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. Максимальная санкция статьи – три года лишения свободы.

На месте происшествия работает руководитель регионального СК Андрей Щукин. Для расследования дела создана следственная группа. В нее вошли четыре следователя и три следователя-криминалиста. Возглавляет группу следователь по особо важным делам полковник юстиции Станислав Богданов.

Также, ранее сообщалось, что губернатор Сергей Жвачкин лично возглавил оперативный штаб, созданный в связи с ЧП в Причулымском.

Хроника тушения пожара:

В 06:35 объявлена ликвидация открытого горения.

В 07.52 при разборе обрушившихся конструкций обнаружено тело первого погибшего.

В 08.04 обнаружено тело второго погибшего.

В 08.10 обнаружены тела еще двух человек.

В 08:48 обнаружено тело пятого погибшего.

В 09:51 обнаружено тело шестого погибшего.

В 10:08 обнаружены тела еще троих погибших.

В 10:35 обнаружено тело десятого погибшего.

В 11:03 обнаружено тело одиннадцатого погибшего.

Итого по состоянию на 11:05 обнаружены тела одиннадцати человек.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Производится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела продолжается.