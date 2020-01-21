2020-01-21T08:08:26+03:00
Происшествия

При пожаре в Томской области погибли одиннадцать граждан КНР

Все они работали на местной пилораме
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
В сгоревшем здании проживали иностранцыВ сгоревшем здании проживали иностранцыФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Одиннадцать человек погибли в результате пожара в одноэтажном деревянном здании в поселке Причулымский Асиновского района Томской области. Как сообщает МЧС России в регионе, информация о возгорании поступила 21 января в 4.05 (00.05 по московскому времени), площадь пожара составила 208 квадратных метров.

В сгоревшем здании проживали граждане Китая. Они работали на пилораме, принадлежащей предприятию «Гринвуд». Личности погибших в данный момент устанавливаются.

Пока неизвестно, сколько точно людей находились в здании в момент пожара. В районной единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) сообщали, что двоим мужчинам удалось спастись.

Как уточнили в МЧС, на момент прибытия первого подразделения пожарных строение было полностью охвачено огнем. Из здания сумели самостоятельно выбраться два человека. В 06:35 пожарные потушили пожар, а спустя час при разборе обрушившихся конструкций было найдено тело первого погибшего. В 08.04 – тело второго погибшего. В 08.10 обнаружены тела еще двух человек. В 08:48 пожарные нашли под завалами тело еще одного погибшего. Таким образом, к 9 утра обнаружены тела шестерых человек. В ликвидации пожара от МЧС России были задействованы 6 единиц техники и 19 человек.

На месте трагедии находится начальник Главного управления МЧС России по Томской области Олег Еременко, глава Асиновского района Николай Данильчук, работают представители оперативных служб, следственных органов, органов местного самоуправления.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин лично возглавил оперативный штаб в связи с ЧП.

Глава региона поручил правоохранительным органам в кратчайшие сроки установить все обстоятельства пожара.

фото: ГУ МЧС по Томской области Фото: из открытых источников

фото: ГУ МЧС по Томской областиФото: из открытых источников

Крупный пожар в Томской области.Десять человек погибли в результате пожара в одноэтажном деревянном здании в поселке Причулымский Асиновского района Томской области

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Пожар в общежитии на пилораме в Томской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Видео с места пожара в Томской области показали спасатели
Погибшие на томской пилораме оказались рабочими из Китая
Десять человек погибло при пожаре в Томской области
Экспорт кедровых орехов из Томской области вырос в четыре с лишним раза
В Томском районе при участии вуза будет создана школа «Интеграция»
Накануне отставки премьер-министр принял ряд решений в пользу Томской области
700 томичек –«декретниц» освоили новые профессии
17 тысяч томских школьников будут сдавать ОГЭ и ЕГЭ в этом году
В Томске планируют вновь запустить экомобиль для сбора вторсырья
Чем и с кем торговала Томская область последние три месяца
Томская область присоединится к всероссийской акции «Блокадный хлеб»
Томский зоомагазин торговал лекарством для собак без лицензии на препарат
Любителей литературы познакомят с «Библиотекой томской поэзии и прозы»
Два человека погибли в результате пожара на пилораме в Томске
За неделю на томских дорогах видеокамеры зафиксировали больше 5 000 нарушений
Основными потребителями томского леса стали Узбекистан и Китай
«Спорт – норма жизни»: томские власти ремонтируют стадионы и строят площадки ГТО
Томичей приглашают на «Веселые Святки» в центре города
«Благодатную свадьбу» отметили томские супруги Юрьевы
Жители сел в Томской области смогут оформить ипотеку под три процента
Глава Томской области отменил распоряжение об изменении платы за ЖКУ
Снежный коллапс и 9-ти балльные пробки захватили в пятницу Томск
Агрофирмы заплатят за зловоние и порчу земли в Томском районе
Почтовики назвали самую читающую территорию Томской области