При пожаре в Томской области погибли одиннадцать граждан КНР

Одиннадцать человек погибли в результате пожара в одноэтажном деревянном здании в поселке Причулымский Асиновского района Томской области. Как сообщает МЧС России в регионе, информация о возгорании поступила 21 января в 4.05 (00.05 по московскому времени), площадь пожара составила 208 квадратных метров.

В сгоревшем здании проживали граждане Китая. Они работали на пилораме, принадлежащей предприятию «Гринвуд». Личности погибших в данный момент устанавливаются.

Пока неизвестно, сколько точно людей находились в здании в момент пожара. В районной единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) сообщали, что двоим мужчинам удалось спастись.

Как уточнили в МЧС, на момент прибытия первого подразделения пожарных строение было полностью охвачено огнем. Из здания сумели самостоятельно выбраться два человека. В 06:35 пожарные потушили пожар, а спустя час при разборе обрушившихся конструкций было найдено тело первого погибшего. В 08.04 – тело второго погибшего. В 08.10 обнаружены тела еще двух человек. В 08:48 пожарные нашли под завалами тело еще одного погибшего. Таким образом, к 9 утра обнаружены тела шестерых человек. В ликвидации пожара от МЧС России были задействованы 6 единиц техники и 19 человек.

На месте трагедии находится начальник Главного управления МЧС России по Томской области Олег Еременко, глава Асиновского района Николай Данильчук, работают представители оперативных служб, следственных органов, органов местного самоуправления.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин лично возглавил оперативный штаб в связи с ЧП.

Глава региона поручил правоохранительным органам в кратчайшие сроки установить все обстоятельства пожара.

фото: ГУ МЧС по Томской областиФото: из открытых источников