2020-01-21T09:23:20+03:00
Происшествия

Погибшие на томской пилораме оказались рабочими китайской компании

Само предприятие принадлежит иностранным владельцам
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: ГУ МЧС по Томской областифото: ГУ МЧС по Томской областиФото: из открытых источников
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Крупный пожар в Асиновском районе Томской области унес жизни иностранных рабочих. Возгорание произошло в общежитии в Причулымском поселке. На данный момент известно об одиннадцати погибших и двух спасшихся.

Представители администрации Асиновского района рассказали, что в здании проживали рабочие пилорамы, которые приехали из Узбекистана.

- Деревянное здание на территории предприятия - постройка еще советских времен. В период 90-х собственность приватизировалась, один из частных предпринимателей здание купил, у него есть право собственности. Много лет оно было общежитием для рабочих. Там были граждане Узбекистана, Таджикистана. По сведениям миграционной службы, было зарегистрировано 12 человек, - пояснили в администрации.

Само предприятие "Гринвуд" принадлежит владельцам из Китая. Причины происшествия предстоит установить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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