Погибшие на томской пилораме оказались рабочими китайской компании

21 Янв. 2020 2020-01-21T09:23:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Крупный пожар в Асиновском районе Томской области унес жизни иностранных рабочих. Возгорание произошло в общежитии в Причулымском поселке. На данный момент известно об одиннадцати погибших и двух спасшихся.

Представители администрации Асиновского района рассказали, что в здании проживали рабочие пилорамы, которые приехали из Узбекистана.

- Деревянное здание на территории предприятия - постройка еще советских времен. В период 90-х собственность приватизировалась, один из частных предпринимателей здание купил, у него есть право собственности. Много лет оно было общежитием для рабочих. Там были граждане Узбекистана, Таджикистана. По сведениям миграционной службы, было зарегистрировано 12 человек, - пояснили в администрации.

Само предприятие "Гринвуд" принадлежит владельцам из Китая. Причины происшествия предстоит установить.

ИСТОЧНИК KP.RU