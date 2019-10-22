2019-10-22T10:20:40+03:00
Происшествия

Во дворе дома в Томске снова сбит машиной маленький ребенок

Сообщения о наезде на малышей появляются с незавидным постоянством
Татьяна Щукина
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Место происшествия. Фото: УМВД по ТОМесто происшествия. Фото: УМВД по ТО
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Еще одни маленький мальчик попал под колеса автомобиля в районе жилой застройки Томска. На сей раз ЧП произошло в Ленинском районе, на улице Смирнова. Как уточнила пресс-служба управления МВД по Томской области, наезд на 5-летнего пешехода случился в понедельник, 21 октября, около 18:30 часов.

«Автомобиль Toyota Hilux Surf под управлением 37-летнего водителя при движении по внутридворовой территории возле дома № 38/2 на улице Смирнова совершил наезд на пятилетнего мальчика», - сообщили представители правопорядка.

В ведомстве отметили, что, по предварительной информации, наезд мог случиться по той причине, что ребенок выбежал на дорогу из-за припаркованного автомобиля.

Напомним, что ранее в октябре другой мальчик 5 лет был сбит иномаркой у дома в пер. Нижнем. Ребенок попал в реанимацию. Несколько дней назад 3-летний малыш пострадал при наезде, когда переходил дорогу с отцом по «зебре».

ИСТОЧНИК KP.RU

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