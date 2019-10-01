5-летний мальчик на велосипеде сбит авто во дворе дома в Томске
Дошкольник попал под колеса автомобиля, катаясь на велосипеде по дороге у многоэтажного дома. По данным управления МВД по Томской области, ЧП произошло в воскресенье, 29 сентября, около 4-х часов дня часов на переулке Нижнем, 45.
«По предварительной информации, автомобилем Nissan Note под управлением 24-летнего водителя при движении по внутридворовой территории совершен наезд на несовершеннолетнего велосипедиста. Двигался мальчик во встречном направлении», — сообщила пресс-служба ведомства.
Известно, что на прогулке ребенок находился без присмотра взрослых и катался на велосипеде, не имея защитной экипировки.
Официальных комментариев о состоянии мальчика пока не поступает. По неподтвержденной информации, пострадавший ребенок находится в реанимации.
ИСТОЧНИК KP.RU