5-летний мальчик на велосипеде сбит авто во дворе дома в Томске

СЕГОДНЯ 05:23 2019-10-01T05:23:07+03:00

ДТП произошло у дома на переулке Нижнем, 45. Фото: из открытых источников

По неподтвержденной информации, ребенок в тяжелом состоянии

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Дошкольник попал под колеса автомобиля, катаясь на велосипеде по дороге у многоэтажного дома. По данным управления МВД по Томской области, ЧП произошло в воскресенье, 29 сентября, около 4-х часов дня часов на переулке Нижнем, 45.

«По предварительной информации, автомобилем Nissan Note под управлением 24-летнего водителя при движении по внутридворовой территории совершен наезд на несовершеннолетнего велосипедиста. Двигался мальчик во встречном направлении», — сообщила пресс-служба ведомства.

Известно, что на прогулке ребенок находился без присмотра взрослых и катался на велосипеде, не имея защитной экипировки.

Официальных комментариев о состоянии мальчика пока не поступает. По неподтвержденной информации, пострадавший ребенок находится в реанимации.

ИСТОЧНИК KP.RU