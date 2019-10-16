3-летний ребенок сбит «Ладой» на Мичурина в Томске
Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал маленький ребенок, произошло на одной из окраин Томска вечером во вторник, 15 октября. Около 19:15 часов в районе дома по адресу ул. Мичурина, 97 автомобиль Lada Granta наехал на мужчину с 3-х летним сыном, которые переходили проезжую часть по «зебре». В момент аварии за рулем отечественной машины находился 28-летний водитель.
«По предварительным данным, 34-летний мужчина с ребенком переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — подтвердила факт наезда на пешеходов пресс-служба УМВД по Томкой области.
В ведомстве уточнили, что в ДТП получил травмы ребенок. Он был доставлен в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU