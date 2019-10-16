2019-10-16T09:39:24+03:00
Происшествия

3-летний ребенок сбит «Ладой» на Мичурина в Томске

Мальчик вместе с отцом пересекал дорогу по пешеходному переходу
Татьяна Щукина
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Место происшествия. Фото: УМВД по ТОМесто происшествия. Фото: УМВД по ТО
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Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал маленький ребенок, произошло на одной из окраин Томска вечером во вторник, 15 октября. Около 19:15 часов в районе дома по адресу ул. Мичурина, 97 автомобиль Lada Granta наехал на мужчину с 3-х летним сыном, которые переходили проезжую часть по «зебре». В момент аварии за рулем отечественной машины находился 28-летний водитель.

«По предварительным данным, 34-летний мужчина с ребенком переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — подтвердила факт наезда на пешеходов пресс-служба УМВД по Томкой области.

В ведомстве уточнили, что в ДТП получил травмы ребенок. Он был доставлен в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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