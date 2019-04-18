2019-04-18T19:29:30+03:00
Происшествия

Сильная гололедица и ветер до 20 м/с ожидаются в пятницу в Томске

Власти призывают томичей соблюдать правила личной безопасности
Татьяна Щукина
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Пока томичи ночью спят, коммунальщики приводят в порядок улицы. Фото: мэрия ТомскаПока томичи ночью спят, коммунальщики приводят в порядок улицы. Фото: мэрия Томска
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По сообщению Томского ЦГМС – филиала ФГБУ «Западно – Сибирское УГМС», 19 апреля в Томске прогнозируется сильный ветер с порывами до 15-20 м/с. Температура ночью упадет до -10...-12°С, днем повысится до +2...+4°С. На дорогах ожидается сильная гололедица.

В связи с неблагоприятным прогнозом погоды мэрия Томска рекомендует горожанам внимательно отнестись к вопросам личной безопасности и правилам дорожного движения во избежание аварий. Напомним, что в четверг утром плохая погода и неподготовленность к ней автомобилистов парализовали движение на главных улицах города.

Устранением последствий обильного снегопада и гололеда муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство» занимается в круглосуточном режиме. Производится посыпка проезжей части песко-соляной смесью и сгребание снега. Центральные улицы также обрабатываются антигололедным реагентом. Как заявил директор САХа Евгений Якуба, ночью эту работу продолжат 66 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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