2019-04-18T06:09:08+03:00
Общество

Аварии и 10-балльные пробки: что натворила утром в Томске метель

Ситуация на дорогах была бы спокойнее, если бы автовладельцы прислушивались к рекомендациям специалистов
Татьяна Щукина
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Апрель в Сибири, конечно, уже не зима, но еще далеко не лето.Апрель в Сибири, конечно, уже не зима, но еще далеко не лето.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Томичи слишком обрадовались ранней весне в этом году и поторопились «переобуться» в летнюю резину. Излишняя спешка обернулась транспортным коллапсом утром в четверг, 18 апреля, когда город замело снегом. По данным сервиса «Яндекс. Пробки» пробки на улицах Томска достигли 10 баллов. Жители Академгородка, Зелены горок, Каштака и прочих окраинных районов испытали массу неудобств, добираясь до мест работы. Движение застопорилось практически на всех главных магистралях областного центра: на Иркутском тракте, улицах Клюева и Энтузиастов, на АРЗе и Комсомольском проспекте, традиционно встали в пробки Степановский и Мокрушинский переезды….

Благодаря томичам на летней резине, которые путем не могли ни вскарабкаться в горки, ни двигаться по скользким дорогам, на улицах Томска с утра произошла масса мелких ДТП. Между тем, сотрудники Госавтоинстпекции заблаговременно предупреждали горожан о плохой погоде и просили воздержаться от поспешной «переобувки».

Апрель в Сибири, конечно, уже не зима, но еще далеко не лето.

ИСТОЧНИК KP.RU

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