2019-04-18T06:33:06+03:00
Недвижимость

Мэр Томска мобилизовал коммунальщиков на борьбу с последствиями снегопада

На улицах усилят антигололедную посыпку дорог на потенциально-опасных участках.
Татьяна Щукина
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Перед Вербным воскресеньем в Томск вернулась зимаПеред Вербным воскресеньем в Томск вернулась зимаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В четверг, 18 апреля, Иван Кляйн провел селекторное совещание, на котором обсудил с руководством организаций работу в период похолодания и снегопада.

«Ситуация нестандартная. На устранение последствий снегопада муниципальное «Спецавтохозяйство» должно вывести максимально возможное количество плужно-щеточной техники и подметальных машин. Ресурсоснабжающие организации должны продолжить дежурство в усиленном режиме и оперативно устранить повреждения на сетях», - процитировала слова мэра пресс-служба городской администрации. .

Директор САХ Евгений Якуба доложил, что разметание улиц от снега и устранение наледи Томске началось с 4 часов утра. Днем на улицах будут работать 5 механизированных звеньев с плужно-щеточными машинами и грейдерами. Кроме того, будет усилена антигололедная посыпка дорог на потенциально-опасных участках.

Сотрудники ГИБДД сегодня также несут усиленное дежурство на дорогах, чтобы сократить число ДТП по вине водителей с летней резиной.

Подрядчики районных администраций и организации устраняют последствия сильного ветра – собирают сломанные ветки деревьев, приводят в порядок коммуникации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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