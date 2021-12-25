Салют, горим: в Томске снова произошел пожар в отделе фейерверков "Ленты"

Как сообщила пресс-служба регионального управления МЧС, возгорание, площадь которого составила 20 квадратных метров, на данный момент ликвидировано. Фото: Ксения Высотина

В субботу, 25 декабря, во втором по счету томском гипермаркете сети "Лента" произошел пожар. Видео из центра быстро появились в соцсетях: на кадрах слышны взрывы петард, видно много дыма. Люди в панике бегут к выходу и кассам, взрослые прикрывают детей. По словам очевидцев, «слышались хлопки петард и фейерверков. Из здания экстренно эвакуировали людей».

Сотрудник отдела пиротехники, по словам покупателей, быстро отреагировал на происходившее и взял огнетушитель. Посетители сами помогали тушить пожар. «Система оповещения сработала не сразу, когда приехали спасатели, частично возгорание потушили работники супермаркета и покупатели. Паника была в самом начале», - рассказал «КП-Томск» житель областного центра Алексей Горлов, который в момент возгорания находился в торговом центре.

Инцидент произошел на ул. Пушкина, 59. На месте ЧП сейчас работают спасатели, медики и сотрудники полиции. Пока неизвестно, что стало причиной нового пожара: возможно у первого поджигателя нашелся подражатель. Если это будет доказано, хулигану не избежать ответственности.

Как сообщила пресс-служба регионального управления МЧС, возгорание, площадь которого составила 20 квадратных метров, на данный момент ликвидировано. Из здания эвакуировали около 650 посетителей и сотрудников. «Пострадавших среди эвакуированных нет», - говорится в сообщении.

Уточняется, что сигнал о возгорании гипермаркета в пожарно-спасательную службу МЧС России поступил в 16.14. «Что именно горело, сейчас уточняется. Пострадавших нет. Возгорание ликвидировано в 16.26», – пояснили в ведомстве.

По сведениям томской мэрии, на месте пожара в гипермаркете на Пушкина, 59 дежурят представители оперативно-дежурной службы областного центра и администрации Октябрьского района, которые участвуют в эвакуации людей и охране общественного порядка. Рядом с гипермаркетом находится автобус муниципального административно-хозяйственного управления, где могут погреться эвакуированные сотрудники и посетители магазина.

Напомним, крупный пожар в другой томской "Ленте" на ул. Елизаровых 21 декабря практически уничтожил большое помещение торгового центра. Было эвакуировано свыше 200 человек. Поджог устроил сотрудник магазина, который признался, что устал работать.

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