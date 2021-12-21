У пострадавшего от огня гипермаркета на Елизаровых в Томске обрушилась крыша

Да, убытки "Ленты" в Томске будут колоссальными... Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Обрушилась пострадавшая от огня крыша, а также частично стены гипермаркета «Лента», который горит на улице Елизаровых в Томске. О ходе пожара сайт КП в Томске сообщал уже раньше.

Очевидцы сообщают, что в здании взрывается новогодняя пиротехника и баллоны с углекислым газом, горят товары, находящиеся в магазине. Специалисты отмечают, что площадь пожара составляет свыше 5 тысяч кв метров.

Для эвакуированных сотрудников и посетителей магазина открыты двери автобуса, стоящего на парковке гипермаркета, где они могут погреться. По имеющейся информации, никто не пострадал.

Причины пожара будут выяснять, после тушения огня. Понятно, что убытки от стихии будут выражаться огромными суммами. Особенно в преддверии новогодних праздников.