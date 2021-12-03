Томский полковник юстиции Сергей Арефьев подозревается в получении взятки в особо крупном размере

Именно полковник Арефьев расследовал дело мэра Томска Кляйна. Фото: СОЦСЕТИ

Томская область вновь дала повод говорить о себе в нелицеприятном контексте, на страницах крупных федеральных изданий вечером 2 декабря появились сообщения о возбуждении уголовного дела в отношении руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления по Томской области Сергея Арефьева, сообщил СК РФ.

Он подозревается в получении через посредника взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

«При непосредственной передаче взятки 2 декабря сначала посредник, а затем сам Арефьев были задержаны, с их участием в настоящее время проводятся неотложные следственные действия. Им планируется предъявить обвинения в зависимости от роли каждого в получении взятки и в посредничестве во взяточничестве», - говорит в сообщении СК.

К утру 3 декабря никакой свежей информации на этот счет не появилось.

Что касается фигуры томского следователя, задержанного полицией, известно, что в региональном СК он работал практически со дня основания.

Согласно исторической справке, размещенной на сайте СК по Томской области, при комплектовании новой правоохранительной структуры практически весь состав руководителей следственных подразделений регионального СК был сформирован из следственно-прокурорских работников прокуратуры Томской области.

Как известно, Следственный комитет в России был создан относительно недавно, в 2007.

На сайте регионального СК говорится, что в год образования новой правоохранительной структуры, отдел процессуального контроля в Томской области возглавил бывший прокурор отдела по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Томской области советник юстиции Арефьев Сергей Геннадьевич.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Возбуждено уголовное дело против одного из руководителей СУ СКР по Томской области, которого подозревают во взятке

Задержаны посредник и руководитель первого отдела Сергей Арефьев (подробности)

Соцсети утверждают, что в Томске задержан бизнесмен, выступивший посредником в «деле Арефьева»

Они полагают, что это Владислав Левчугов (подробности)