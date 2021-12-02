Соцсети утверждают, что в Томске задержан бизнесмен, выступивший посредником в «деле Арефьева»

Скоро мы узнаем правду об этом деле... Фото: Олег ЗОЛОТО

2 декабря ночью паблик «Регион 70» разместил информацию, ссылаясь на источники «Милого Томска», о задержании владельца ГК «Лама» Владислава Левчугова.

Соцсети сообщают о том, что бизнесмен выступил посредником в передаче взятки главе первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Томской области Сергею Арефьеву.

Об этом случае и задержании двух человек, один из них – Сергей Арефьев, ранее сообщила пресс-служба СКР в Москве. Писал об этом и сайт КП в Томске.

Ресурсы в Интернете утверждают, что Левчугов действовал в интересах взяткодателя – тоже томского бизнесмена. Мы будем следить за ситуацией.