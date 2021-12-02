Возбуждено уголовное дело против одного из руководителей СУ СКР по Томской области, которого подозревают во взятке

Следственный комитет продолжает очищать свои ряды... Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления по Томской области Сергея Арефьева. Он подозревается в получении через посредника взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщила центральная пресс-служба правоохранительного ведомства. Заметим, что дело возбуждено первым замом председателя СК России.

Федеральный сайт правоохранительного органа излагает историю, послужившую основанием для такого решения. «По версии следствия, в производстве следователя возглавляемого Арефьевым отдела находилось уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов руководством одной из местных компаний. Специалисты сообщают о том, что, желая получить взятку за его прекращение, Арефьев подыскал посредника, который довел указанную информацию до учредителя юридического лица», - говорится в сообщении.

Пресс-служба информирует о том, что Арефьев непосредственно встречался с исполнительным директором компании и требовал передачи ему взятки в особо крупном размере.

После этого учредитель коммерческой организации обратился в правоохранительные органы с сообщением о противоправных действиях Арефьева и его посредника. Поэтому их дальнейшие переговоры о дате и времени передачи взятки происходили в условиях оперативно-розыскных мероприятий, проводимых по поручению следователя Главного следственного управления СК России.

2 декабря текущего года при непосредственной передаче взятки посредник, а в дальнейшем и Арефьев были задержаны, с их участием в настоящее время проводятся неотложные следственные действия.

Подозреваемым планируется предъявить обвинения в зависимости от роли каждого в получении взятки и в посредничестве во взяточничестве.

Отмечается, что следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.