Супруга арестованного мэра Томска Галина Кляйн получила 2 года условного наказания за нападение на полицейского

В пятницу, 26 ноября, Галине Кляйн, супруге временно отстраненного от должности мэра Томска, районным судом был вынесен обвинительный приговор и назначено условное наказание. Фото пресс-службы администрации Томска.

В пятницу, 26 ноября, Кировский районный суд Томска признал жену арестованного мэра областного центра, предпринимателя Галину Кляйн виновной в применении насилия в отношении сотрудника полиции. Ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В ноябре 2020 года во время обыска в квартире Кляйнов в ходе проверки по уголовному делу временно отстраненного от должности мэра, хозяйка оцарапала шею сотрудника полиции, пытаясь не впустить правоохранителей на семейную жилплощадь. Обвиняемая свою вину полностью признала.

В облпрокуратуре сообщили, что на таком приговоре настаивало обвинение. По мнению представителей стороны защиты, можно было обойтись штрафом.

Добавим, в отношении Галины Кляйн было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

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