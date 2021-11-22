Мобильные пункты вакцинации от коронавируса в Томске

В Томске работают уже 12 пунктов вакцинации, в которых прививку может поставить любой желающий. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Томской области вакцинация от коронавируса идет быстрыми темпами и запасов вакцины хватает. На сегодняшний день в Томске работают уже 12 пунктов вакцинации, в которых прививку может поставить любой желающий.

В понедельник, 22 ноября, начал работу еще один мобильный пункт вакцинации от СОVID-19 в здании ТЦ «Мегаполис» (пр. Ленина, 217). Об этом сообщила пресс-служба облздрава. Также «Комсомолке» стало известно об открытии еще одного пункта в ТЦ «Изумрудный город» с 23 ноября.

Публикуем список адресов мобильных пунктов вакцинации от коронавируса в Томске.

ТЦ «Лето» (ул. Нахимова, 8, стр. 13). Пункт вакцинации работает ежедневно:

ПН-ПТ - С 14.00 ДО 18.00,

СБ-ВС - С 10.00 ДО 18.00;

ТЦ «Стройпарк» (ул. Пушкина, 59/1). Пункт вакцинации принимает желающих с понедельника по пятницу:

ПН-ПТ - С 14.30 ДО 17.30;

ТЦ «Мегаполис» (пр. Ленина, 217). Здесь пункт вакцинации будет работать с понедельника по субботу:

ПН-СБ- С 13.00 ДО 19.00;

ТЦ «Изумрудный город» (пр. Комсомольский, 13Б). Пункт вакцинации будет открыт с понедельника по субботу:

ПН-СБ - С 12.00 ДО 20.00;

В областной библиотеке им. А.С. Пушкина (ул. К. Маркса, 12) прививку можно поставить с понедельника по субботу:

ПН-ПТ - С 10.00 ДО 20.00,

СБ - С 10.00 ДО 15.00;

В отделениях МФЦ «Мои документы» (пр. Фрунзе, 103д и ул. Пушкина, 63/5) вакцинироваться можно с понедельника по субботу:

ПН-ПТ - С 9.00 ДО 18.00,

СБ - С 9.00 ДО 14.00;

В МСЧ «Строитель» по адресу пр. Фрунзе, 116, можно вакцинироваться ежедневно:

ПН-ПТ - С 14.00 ДО 20.00,

СБ-ВС - С 10.00 ДО 16.00;

В МСЧ «Строитель» по адресу пр. Фрунзе, 218, желающих примут с понедельника по пятницу:

ПН-ПТ - С 8.00 ДО 20.00;

В лечебно-диагностическом центре МИБС (ул. Мичурина, 105) пункт вакцинации работает ежедневно по предварительной записи по тел. 90-80-00:

ПН-ВС – С 9.00 ДО 15.00;

В пунктах вакцинации МСЧ№2 (Иркутский тракт, 156 и ул. Репина, 12) вакцинация проходит ежедневно:

ПН-ВС – С 8.00 ДО 20.00;

В МСЧ№3 (ул. Пушкина, 69). Пункт вакцинации принимает с понедельника по пятницу:

ПН-ПТ - С 10.00 ДО 17.00.

В пресс-службе облздрава также уточняют, что в графике работы пунктов вакцинации возможны изменения. Поэтому уточнить часы работы мобильных пунктов можно по телефону горячей линии департамента здравоохранения томской области (3822) 516 -616.

Добавим, что на сегодняшний день вакцинацию в регионе уже прошли 441 165 жителей региона, из которых 368 709 получили оба компонента вакцины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Почему важна вакцинация от Covid-19 и какая реакция на прививку считается нормальной

Главврач томской МСЧ «Строитель» Лада Малышева объяснила, почему вакцина безопасна (подробности)

Антиковидные рейды продолжаются в томских магазинах, кафе и ресторанах

Чаще всего, нарушения выявляют со стороны клиентов (подробности)