Антиковидные рейды продолжаются в томских магазинах, кафе и ресторанах

Полиция контролирует, как томичи соблюдают установленные ограничения, в том числе масочный режим. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Томской области продолжаются так называемые антиковидные рейды; сотрудники полиции контролируют насколько четко выполняются установленные у нас в регионе требования в связи с COVID-19, сообщила пресс-служба обладминистрации.

«С 15 по 20 ноября межведомственные эпидрейды прошли на 475 объектах торговли, общепита и транспорта Томской области. Более 200 проверок установленных требований прошло в областном центре, еще около 300 — в других муниципалитетах региона», - говорится в сообщении.

Что касается итогов антиковидных рейдов, выявлено порядка 30 нарушений со стороны бизнеса и чуть более 200 нарушений со стороны клиентов.

Помимо ТЦ и кафе, соблюдение масочного режима отслеживается в транспорте.

Так, за неделю участники рейдов побывали в 132 автобусах, курсирующих по городским маршрутам и выполняющих заказные рейсы. Меры административного воздействия приняты в отношении троих водителей.

Региональный оперативный штаб объявил, что с 25 ноября организации Томской области, вход в которые допустим только при наличии документа, подтверждающего вакцинацию, перенесенное заболевание или отрицательный ПЦР-тест, могут быть проверены на наличие этих же документов у сотрудников, предоставляющих услуги населению.

Напомним, с 8 ноября жителям Томской области необходимо предъявить сертификат, подтверждающий вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, при посещении заведений общепита, торгово-развлекательных учреждений, спортивных и культурных объектов, салонов красоты, гостиниц и других заведений.

«КП-Томск» рассказывала о том, что по данным на 22 ноября в Томской области от коронавируса скончались еще 3 человека.