Почему важна вакцинация от Covid-19 и какая реакция на прививку считается нормальной

В свое время именно вакцинация помогла человечеству избавиться от некоторых инфекций и справиться с бушующими эпидемиями. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня вакцинация – самый эффективный способ предотвратить заболевание коронавирусной инфекцией. В свое время именно вакцинация помогла человечеству избавиться от некоторых инфекций и справиться с бушующими эпидемиями. Благодаря тому, что большинство людей прививаются от столбняка, полиомиелита, краснухи, они практически уничтожены. Например, именно из-за вакцинации снизилась заболеваемость гриппом.

Сейчас, в очередной разгар пандемии коронавируса, вводить вакцину врачи советуют каждые полгода, чтобы иммунитет был напряжен и человек не болел. Кому следует прививаться и какая реакция на прививку считается нормальной, объяснила главный врач томской МСЧ «Строитель» Лада Малышева.

Безопасна для здоровья

По словам медика, вакцины против коронавируса безопасны для здоровья. В основе их метода лежат уже известные технологии, ни в одной из четырех вакцин от коронавируса не используется живой вирус. Например, рассмотрим векторную вакцину «Cпутник V», в которой частичка белка, фиксирована на платформе другого вируса. Принцип любой векторной вакцины в том, что имеется вектор («ракета-носитель»), на который прикреплен антиген. Это «устройство» заражает эпителиальную клетку человека, и через некоторое время у вакцинированного возникает иммунный ответ как на вектор, так и на антиген. Начинается защитная реакция, то есть выработка иммунитета, появление антител.

– Сейчас люди умирают только потому, что человек считает, что ему мало объяснили по поводу вакцинации! Такое ощущение, что люди ничего не боятся. Государство вложило огромные деньги в создание вакцины и в ее апробацию. Но люди стали жаловаться, что у нас нет выбора вакцин. Пожалуйста, тогда езжайте в Турцию, платите за вакцину 500 долларов, но обезопасьте себя. В России вы за вакцинацию не платите, и дело далеко не в куар-кодах, просто обезопасьте себя, – говорит Малышева. – Во времена СССР наше население уже давно было бы привито. Потому что партия бы давно сказала «надо», а мы ответили «есть!». Остались бы только люди, у которых действительно есть противопоказания к вакцинации, но и они были бы в безопасности, потому что все остальное население было привито. Мы бы прервали передачу этого вируса и избежали летальных исходов.

Врач также обратила внимание, что люди старшего поколения легче переносят вакцину, чем молодежь. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Какая реакция организма распространена после вакцинации?

– Организм реагирует на прививание от коронавируса точно так же, как и на другие прививки. Возможно, после вакцинации повысится температура, появится ломота в теле, лихорадка, пациент будет испытывать болезненность в месте инъекции. Такая реакция организма абсолютно естественна, и она не продлится больше пары дней.

Но подобная реакция на вакцинацию совсем не обязательна, она зависит от состояния иммунитета и реактогенности – индивидуальной реакции на чужеродный агент. Врач также обратила внимание, что люди старшего поколения легче переносят вакцину, чем молодежь. Причина заключается в особенности работы их иммунной системы. Если чужеродный агент проникает в тело молодого человека, то выделяется большое количество воспалительных веществ в кровь, организм начинает уничтожать вирус молниеносно, что и приводит к проявлению различных симптомов.

Можно ли «сбивать» температуру?

– Вообще не рекомендуется снижать температуру до 38° с помощью жаропонижающих препаратов. Но если вы измерили температуру и увидели на термометре показатель выше 38°, постарайтесь сбить жар с помощью обильного питья.

Рекомендуется пить травяной чай с мелиссой или ромашкой либо принять таблетку парацетамола или нурофена.

Когда нельзя ставить прививку?

– Временно отложить прививку следует только при острых инфекционных заболеваниях, неотложных состояниях и при обострении серьезных хронических заболеваний. До плановых операций рекомендуется прививаться за 3-4 недели, чтобы у организма появился иммунный ответ.

Люди с сахарным диабетом, ревматоидным артритом и даже с онкологией тоже могут прививаться. Главное, чтобы заболевания были в состоянии ремиссии или неактивной фазы. Также это касается таких заболеваний как бронхиальная астма и хроническая обструктивная болезнь легких. Врач считает, что хронические заболевания легких – это прямой показатель для вакцинации. Главное, чтобы заболевание не было на стадии обострения.

Если вы решили вакцинироваться, но чувствуете болезненное состояние, недомогание, то лучше поход в пункт вакцинации следует отложить. День-два погоду не сделают. Организму необходимы силы для выработки антител.

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О покупке сертификатов и QR-кодах

– Коронавирусу без разницы, есть ли у тебя сертификат или медотвод… Люди должны понимать, что произойдет с ними после встречи с этой инфекцией. Кому вы сделаете легче, если просто купите сертификат? Именно из-за таких снижается статистика по вакцинации. По документам он вакцинирован, а сам лежит в реанимации. И окружающие начинают беспокоиться и задаваться вопросами: «А какой тогда смысл вакцинироваться?» И ведь не докажешь, что он не был вакцинирован.

Могу сказать на примере своей клиники. Были такие пациенты, которые прошли врача и, уже зайдя на вакцинацию в кабинет к медсестре, предлагали ей за деньги не ставить прививку, а просто внести данные в систему. А это ведь не просто административная, это уголовная ответственность. И это тоже многих не останавливает. Народ продолжает шептаться в очередях, в какую клинику поехать, чтобы купить сертификат подешевле.

Необходимость введения QR-кодов – это просто попытка подтолкнуть общество к вакцинации. К сожалению, наши люди так привыкли. Например, у нас был особенный ажиотаж на вакцинацию летом, когда томичи собирались поехать за границу отдохнуть. Вот они и побежали вакцинироваться, ведь без прививки уже почти ни одна другая страна не пускала. Как только этот период прошел, у нас пункты стояли пустые. Сейчас очередные ограничения с QR-кодами – все опять пошли. Удивительно, что людей не пугает сам коронавирус, а вот не сходить в ресторан или кино они бояться.

Отрицать присутствие опасности, которую несет коронавирус не имеет смысла. По мнению врача, вакцинация от коронавируса никак не влияет на привычный образ жизни человека и уж тем более не является средством «чипизации». Именно благодаря прививанию вирус можно сделать управляемым.

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