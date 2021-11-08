Как не потерять зрение на дистанционке: томский офтальмолог рассказала о простых правилах

С очередным продлением «нерабочих» дней большинство томичей вновь стали больше времени проводить за компьютером. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

С очередным продлением «нерабочих» дней большинство томичей вновь стали больше времени проводить за компьютером. У школьников продлили каникулы, а многие взрослые вынуждены работать из дома. Еще после первой волны коронавируса в СМИ стали мелькать заголовки из разряда «Дети на карантине теряют зрение в 1,5 раза быстрее», «У трети российских школьников нашли проблемы со зрением после дистанционного обучения» и т.д. Как сохранить зрение, когда гаджеты и ноутбуки - это не только общение с друзьями, источник информации, игры, но и неотъемлемая часть учебного и рабочего процесса во время пандемии? «КП-Томск» выясняла вместе с томским офтальмологом Мадиной Махкамовой.

Чем опасно многочасовое сидение за компьютером?

Нагрузка на глаза при работе или занятиях с компьютером существенно отличается от других видов зрительной работы - чтения, например, или даже просмотра телевизора. За компьютером приходится рассматривать на экране мелкие буквы и цифры на близком расстоянии. Это требует значительного умственного и зрительного напряжения.

- Наш орган зрения так устроен, что при взгляде вдаль мышцы глаза расслабляются, а при взгляде вблизи, напрягаются. Во время длительного пребывания у монитора появляется, так называемый, компьютерный синдром. Он выражается в спазме аккомодации - длительном статичном перенапряжении, а также в синдроме сухого глаза. Поверхность роговицы глаза пересыхает от редкого моргания и непрерывного смотрения на объект работы. Это в дальнейшем может привести к близорукости, но этот процесс долгий, то есть за 1-2 месяца не разовьется, - говорит специалист.

Детям лучше не сидеть за компьютером целыми днями

У взрослых симптомы, связанные с длительным нахождением за компьютером, исчезают при полноценном отдыхе. Но у детей, в период становления зрения, чрезмерная работа глаз на близком расстоянии приводит к развитию близорукости и астигматизма. Данные международных исследований демонстрируют прогрессирование патологий зрения у детей, проводящих мало времени на свежем воздухе. Поэтому детям нужно обязательно компенсировать нагрузку на глаза расслабляющими упражнениями и здоровым образом жизни.

Во время длительного пребывания у монитора появляется, так называемый, компьютерный синдром. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Что делать?

Есть несколько правил по организации рабочего места:

- легкими, но частыми движениями моргаем глазами около 20 сек.

- смотрим то вправо, то влево. Нужно выполнить 20 повторений, при этом внимательно следить за ровным положением головы.

- крепко зажмуриваем глаза, приблизительно на 5 секунд, а затем их полностью расслабляем.

Если выполнять регулярно эти простые, но важные рекомендации, ваше зрение и зрение вашего ребенка не пострадает во время дистанционного обучения или работы.

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