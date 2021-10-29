Коронавирус в Томске 29 октября 2021 года – новый антирекорд месяца: 231 случай заражения зарегистрирован сегодня

За минувшие сутки был выявлен 231 новый случай заражения COVID-19, сообщили в региональном оперштабе. За время пандемии это новый антирекорд. Фото: телеграм-канал "Область здоровья".

За сутки 29 октября в Томской области общее число заболевших составило 47 452 человека. За минувшие сутки был выявлен 231 новый случай заражения COVID-19, сообщили в региональном оперштабе. За время пандемии это новый антирекорд.

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 49 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 38 213, число умерших – 590.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 20,4 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,13.

Коэффициент распространения инфекции составляет 1,13.

Напомним, этот показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 1 декабря. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 309,7.

В регионе продолжается вакцинация от коронавируса и гриппа. С 8 ноября решением оперштаба введена проверка QR-кодов при посещении жителями заведений общественного питания; с 15 ноября – кинотеатров, театров, музеев, других мест массового пребывания людей. С 15 октября обязательна вакцинация медиков, учителей, сотрудников органов внутренних дел, госслужащих, работников сферы услуг и других социальных профессий.

Больница скорой помощи снова стала ковидарием

Респираторный госпиталь открылся 29 октября на базе томской больницы скорой медпомощи (БСМП) из-за роста пациентов с COVID-19. Он рассчитан на 180 коек, сообщили в пятницу в администрации Томской области.

Напомним, БСМП была перепрофилирована под респираторный госпиталь в октябре 2020 года, когда оперштаб объявил о второй волне коронавируса. Весной 2021 года больница возобновила работу по профилю «Травматология и нейрохирургия». Затем с июля по сентябрь в больнице вновь был развернут «ковидарий».

На базе БСМП респираторный госпиталь развернут уже в третий раз за полтора года. Фото: Ксения Высотина

- Больница скорой медицинской помощи перепрофилирована под респираторный госпиталь. Он открыт сегодня, 29 октября, на базе больницы скорой медицинской помощи Томска", – подтверждает телеграм-канал «Область здоровья».

Добавляется: в госпитале есть компьютерный томограф и аппараты ИВЛ. Все койки обеспечены доступом кислорода.

- В регионе коечный фонд для лечения пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 и пневмонией составляет 3093. Свободны 20% мест. Принимая во внимание, что вирусная инфекция протекает агрессивно и высокий процент заболевших нуждается в госпитализации, принято решение об открытии еще одного респираторного госпиталя, –пояснила вице-губернатор Алена Левко.

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