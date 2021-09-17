Томская медсанчасть №2 требует отставки главврача и предлагает новую кандидатуру на этот пост

«То, что творится сейчас в коллективе ни у кого не укладывается в здравом понимании»,-подчеркивается в обращении медиков к губернатору. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Растет количество прочтений обращения медиков ОГБУЗ «МСЧ №2» Томска, которые на этой неделе потребовали отставки главного врача данного медучреждения Александра Холопова. Это требование содержится в открытом письме губернатору Сергею Жвачкину. Опубликовано письмо в сервисе Яндекс.Дзен.

«Считаем, что назначение Вами Холопова Александра Владимировича, главным врачом «МСЧ №2» – БОЛЬШАЯ ОШИБКА и угроза для пациентов и граждан, обсуживающихся в МСЧ №2», - говорится в обращении к губернатору.

По мнению авторов жалобы, главным принципом работы главврача является «открытие как можно больше платных услуг для населения».

«Все планерки только и сводятся к обсуждению темы по ведению платных услуг»,-говорится в тексте письма.

«То, что творится сейчас в коллективе ни у кого не укладывается в здравом понимании»,-подчеркивается также в обращении к губернатору.

«Мы все надеемся на Ваше понимание и просим убрать данного руководителя, чтобы он не мог развалить до конца МСЧ №2», - написали врачи медсанчасти главе региона.

Представители медсанчасти, написавшие обращение Сергею Жвачкину, считают, что руководить таким учреждением должен человек, имеющий большой опыт работы в практическом здравоохранении, способный нести ответственность, пользующийся авторитетом в медицинском сообществе и непосредственно в МСЧ №2.

Более того, в письме есть конкретное предложение по кандидатуре нового возможного руководителя. По мнению коллектива, им могла бы стать Тетенева Анна Валентиновна -профессор каф. пропедевтики внутренних болезней ФГБОУ ВО "СибГМУ", заместитель главного врача по медицинской части ОГБУЗ «Медико-санитарная часть № 2», имеющая специализацию Пульмонология, Терапия, Клиническая фармакология, Кардиология.

«КП-Томск» напоминает, что губернатор назначил на должность главного врача медико-санитарной части № 2 Томска Александра Холопова в марте этого года. Ранее он возглавлял областной департамент здравоохранения, был уволен, после чего недолгое время работал главврачом роддома № 4.

Тогда глава региона заявил, что «Медcанчать № 2 – одно из крупнейших медучреждений области, руководить таким учреждением должен человек, имеющий большой опыт работы в практическом здравоохранении, способный нести ответственность, пользующийся авторитетом у коллег».