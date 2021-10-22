В селе Парабель Томской области за одну ночь местный житель дважды напал на сотрудников «скорой помощи»

В приемный покой Парабельской районной больницы за медицинской помощью обратился молодой мужчина с раной руки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ночь на 22 октября житель Парабели напал на работников «скорой помощи» районной больницы. Причем сделал это дважды, сообщает телеграм-канал департамента здравоохранения Томской области.

«Сегодня в 01.30 в приемный покой Парабельской районной больницы за медицинской помощью обратился молодой мужчина с раной руки. Во время осмотра он начал вести себя агрессивно. Угрожая расправой, оттолкнул фельдшера, повредил дверь, а затем покинул отделение», - говорится в сообщении со ссылкой на главврача Парабельской районной больницы Владимира Булычева.

Что стало причиной агрессии нетрезвого мужчины, пока неизвестно. Фото: Департамент Здравоохранения

На этом история не закончилась.

Спустя непродолжительное время в «скорую» обратилась девушка, сопровождавшая агрессивного пациента. Она просила о помощи, поскольку мужчина на улице потерял сознание. На место отправилась машина «скорой помощи». Мужчина действительно находился в бессознательном состоянии. Его занесли в машину, фельдшер начала оказывать ему необходимую помощь. Однако приступ агрессии повторился. Придя в сознание, мужчина ударил фельдшера ногой, стал разбрасывать медицинскую аппаратуру, повредил дверь машины, разбил стекло и покинул автомобиль «скорой».

Что стало причиной такой враждебности по отношению к медикам со стороны 21-летнего жителя Парабели, еще предстоит выяснить.

Сотрудники Парабельской районной больницы обратились в полицию, мужчина задержан, сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

В Парабельской больнице сейчас оценивают сумму ущерба Фото: Департамент Здравоохранения

Обе пострадавшие – женщины- фельдшеры написали заявление об оскорблении и угрозах жизни и здоровью.

Полиция установила, что житель села Парабель, напавший на фельдшеров «скорой», уже привлекался к уголовной ответственности.

В больнице оценивают сумму ущерба.

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