В Томске 23 сентября пьяный пациент напал на фельдшера станции скорой помощи

"Пытаешься помочь, а в ответ получаешь по голове", - написала Анжелика на своей личной странице в соцсети. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В Томске 23 сентября произошло нападение на сотрудника скорой медицинской помощи. Фельдшера Анжелику Акентьеву избил пьяный мужчина, которому она оказывала первичную помощь. Подробности о произошедшем «КП-Томск» рассказала сама пострадавшая.

Ночью 23 сентября на очередной вызов выехала 9-ая бригада станции скорой помощи города Томска в составе которой был всего один фельдшер - 22-летняя Анжелика Акентьева. Машину по дороге на вызов остановили несколько людей, которые попросили помощи, у одного из них что-то якобы произошло с глазом. Медик пригласила пациента в машину.

- Когда я начала его осматривать, он начал громко ругаться, что ему жарко, попросил выключить печку. Водитель выключил, но ему все равно было жарко. Пациент начал кидать медицинские сумки и аппаратуру. Он находился в состоянии алкогольного опьянения, но я думаю, что он понимал, что делает. Водитель решил выйти из машины и его успокоить. В этот момент нападавший закрыл все двери. Я растерялась и была напугана. Он схватил меня за волосы и ударил об дверь машины, - поделилась Анжелика.

Водитель бригады вовремя сориентировался и нажал на красную кнопку. На место вызвали сотрудников полиции.

У фельдшера - гематомы и сотрясение мозга. Девушка ушла на больничный на неопределенный срок.

- Сейчас прохожу обследования у невролога и офтальмолога, после чего будет назначено лечение. Пока на обезболивающих и противорвотных, - добавила пострадавшая.

Происшествие прокомментировали в правоохранительных органах.

- Нападавший, 1986 года рождения, задержан и доставлен в ОМВД России по Октябрьскому району города Томска. Мужчина привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», - рассказали в полиции.

По словам самой девушки, расследование продолжается. О мотивах дебошира остается только догадываться.

«Комсомолка» ранее уже писала о работе Анжелики Акентьевой. Девушка рассказывала о изнанке работы фельдшера на "скорой", но еще тогда мы и подумать не могли, что с девушкой-медиком может случиться такая страшная история.