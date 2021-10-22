Житель села Парабель Томской области, напавший на фельдшеров «скорой», уже привлекался к уголовной ответственности

Сейчас решается вопрос о привлечении мужчины, повредившего имущество травмпункта Парабельской районной больницы, к установленной законном ответственности. Фото: Олег Укладов

Сотрудники полиции в селе Парабель проводят поверку факту повреждения имущества медицинского учреждения – Парабельской районной больницы, личность вандала установлена, сообщили в УМВД по Томской области.

«Сотрудниками полиции установлен ранее привлекавшийся к уголовной ответственности местный житель 1999 года рождения», - говорится в сообщении.

В дежурную часть МО «Парабельское» поступило несколько сообщений от сотрудников районной больницы о том, что мужчина – пациент повредил входную дверь в учреждение, а также разбил стекло служебного автомобиля.

А вот заявлений по факту причинения телесных повреждений от сотрудников медицинского учреждения не поступало, подчеркивают в полиции.

«КП-Томск» рассказывала о том, что в селе Парабель Томской области за одну ночь местный житель дважды напал на сотрудников «скорой помощи»

Между тем, в областном департаменте здравоохранения заявили, что обе пострадавшие – женщины- фельдшеры написали заявление об оскорблении и угрозах жизни и здоровью.