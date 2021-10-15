Ученый из Томска нашел первоисточник сюжета южнокорейского сериала «Игра в кальмара»

Кадр из сериала "Игра в кальмара".

Сюжет южнокорейского сериала «Игра в кальмара» копирует сюжет знаменитого детективного романа Агаты Кристи «Десять негритят». Об этом «КП-Томск» заявил томский ученый и разработчик собственной программы антиплагиата Евгений Гарин. Тем временем «Игра в кальмара» продолжает бить все рекорды - за 17 дней сериал собрал 111 млн зрителей и стал самым популярным проектом в истории Netflix.

- Когда мы начали проверку, то первое совпадение сюжета машина нашла на первой минуте поиска – это «Королевская битва», японский фильм (2000 год) по одноименному роману-бестселлеру 1999 года Косюна Токами, - говорит Евгений Гарин.

В течение следующих нескольких минут один за одним машина выдала следующие совпадения: фильмы «Голодные игры» (2012), снятые по одноименному роману Сьюзен Коллинз, «Страшная воля богов» (2014) – японский фильм ужасов Такаси Миикэ, «Игра престолов» (2011) Девида Бениоффа и Д.Б.Уйсса. И чуть позже сразу целый пакет произведений основой которых служит «Десять негритят» (1939) – детективный роман Агаты Кристи, включая многочисленные экранизации этого романа и фильм-адаптация «Охотники за разумом» (2005) Ренни Харлина.

- Можно сказать, что в этой ветке заимствования основного сюжета, первоисточником является «Десять негритят» Кристи. Но «Десять негритят» так же не являются самостоятельным уникальным сюжетом. Кристи заимствует сюжет из народного фольклора – корабельной байки о производстве крысобоя – крысы-каннибала, выращенной в бочке с крысами, - отметил ученый.

Добавим, что ранее Лига безопасного интернета получила несколько обращений от родителей в связи с выходом на Netflix сериала «Игра в кальмара». После этого организация обратилась к психологам с просьбой проверить сериал.

- Если у этого фильма существует негативное влияние, то такое же негативное влияние должны оказывать и все вышеперечисленные фильмы, и книги из трех веток заимствования сюжета первоисточника. Роман Агаты Кристи «Десять негритят» был экранизирован восемь раз и входит в «100 лучших детективных романов всех времен», - считает Гарин.

Ученый также отметил, что в сериале «Игра в кальмара» делается важный акцент на визитке с номером телефона игры. На обороте визитки изображены слева-направо: квадрат, треугольник, круг. Этот символ уже встречался зрителям в «Гарри Поттере» и является инвариантом символа «Даров смерти». Единственное отличие - изображенный в «Игре в кальмара» квадрат в Дарах смерти развернут боком и выглядит как линия.

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