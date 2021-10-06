Создатели томского сериала «Соцсети» рассказали о съемках и о том, как удалось привлечь знаменитых российских актеров

Возможно, в скором будущем о творчестве томских ребят узнают в России, а может, даже за ее пределами. Фото: Гоша Москвичев

Томская киностудия CAST production на днях отсняла вторую серию уже нашумевшего в СМИ веб-сериала «Соцсети». Проект еще в 2020 году выиграл конкурс на фестивале молодых деятелей культуры «Таврида» и получил грант на 1,5 млн рублей. Но самое интересное, что в съемках томского сериала принимают участие известные российские актеры. «КП-Томск» поговорила с создателями проекта и выяснила, как ребятам маленькой и никому не известной киностудии удалось привлечь селебрити.

– У нас, к сожалению, никогда не было возможности учиться в крупнейших киновузах и киношколах, у нас не было влиятельных родственников, наши родители никак не были связаны с кинопрофессиями. Я с Артемом родом из деревни, Дима из Томска, тоже маленького города без особых перспектив в кино, – рассказывает один из продюсеров Евгений Жуков. – Проект CAST стал для нас попыткой создать школу прежде всего для самих себя и найти единомышленников. Шаг за шагом, знакомство за знакомством и 6 лет работы на энтузиазме привели к рубежному моменту: первому большому проекту – веб-сериалу под названием «Соцсети».

Фото: Гоша Москвичев

По задумке, сериал рассказывает истории о сибиряках в пост-Сovid эпоху, о людях, живущих в цифровом мире, работе на «дистанционке», виртуальных коммуникациях, зависимости от лайков и аватаров, за которыми мы прячемся. Действия разворачиваются в Томске в 2021, 2025, 2030 годах.

Начало творческой эпопеи первыми привело в Сибирские Афины популярную актрису, звезду «Мажора» Любовь Аксенову и певца Алексея Гомана.

Актриса Любовь Аксенова. Фото: Гоша Москвичев

«100% счастья»

По сюжету первой серии молодая успешная Анна мечтает переехать в более дорогой район города и откладывает деньги. В этом ей помогает Умный Помощник, который тщательно следит за «уровнем счастья» девушки: что она ест, чем занимается, с кем общается. Когда на пороге дома возникает менее успешный Роман, который нравится Анне, Умный Помощник мешает развитию отношений, начиная угрожать жизни Романа.

Как отметил Евгений Жуков, съемки прошли в квартирных интерьерах и улицах города. Но без сложностей не обошлось.

– Для одной из сцен в Томске необходимо было найти таксофон, мы провели глобальное исследование города, прошерстили все улицы, театры, знакомых и ничего не нашли. Почти в день перед съемками выручил томский ТЮЗ, который обнаружил по чистой случайности у себя на складах то, что мы так долго искали, – говорит Евгений.

Актер Сергей Походаев. Фото: Гоша Москвичев

«Ставьте лайки / Like семья»

Во второй серии главную роль исполнил российский актер Сергей Походаев, известный по таким кинокартинам как «Закрытая школа» и «Мамы».

По сюжету студент томского вуза и по совместительству неудачливый ТикТок-блогер неожиданно для себя узнает о существовании богатого дедушки, который оставил в наследство баснословную сумму. Есть нюанс: наследство получит тот член семьи, кто наберет большее количество лайков за один месяц.

В общем, семейная комедия о пропасти непонимания между поколениями, рассказанная в современных реалиях. Действующие роли сыграли томские театральные актеры и известные общественные деятели.

– Есть ощущение, что эта серия получится самой «томской». Антураж студенческого города, великолепный актерский состав, еще более слаженная команда, творческий авантюризм, много сцен и всего пять смен. Форс-мажоры, которые очень быстро нужно решать, и, как награда, состояние потока от процесса, – рассказывает Евгений Жуков.

Помимо московских знаменитостей, в съемках приняли участие и местные томские звезды. Например, роль дедушки миллиардера исполняет известный скульптор и актер Леонтий Усов.

Фото: Гоша Москвичев

Как удалось привлечь российских звезд

– Взаимодействие с российскими актерами началось еще в 2015 году после успешного пилотного конкурса CAST. Нам удалось связаться со стремительно набирающим тогда популярность Денисом Шведовым. К счастью и нашей большой удаче, его заинтересовал проект, и он согласился исполнить главную роль в томской короткометражке «Купон на измену», – рассказал «КП-Томск» один из продюсеров проекта Артем Сагеев.

По словам продюсеров, дальше начал работать эффект шести рукопожатий и хорошее впечатление, которое оставалось у актеров после общения с томской командой.

– К 2021 году мы провели большое количество творческих встреч с популярными актерами и режиссерами: Ириной Горбачевой («Аритмия», «Я худею»), Евгением Ткачуком («Перевал Дятлова»), Юрий Быковым («Дурак», «Завод»), Алексеем Нужным («Огонь», «Я худею») и многими другими. Все это привело к большому доверию со стороны звезд, которые согласились сняться в сериале, – говорит Артем Сагеев.

По словам создателей, сериал в первую очередь создает прецедент, которого не было ни в одном регионе. Томичи хотят показать, что и без серьезных бюджетов, на одном энтузиазме, с командой новичков, можно сделать хорошее кино, которое по качеству будет на одном уровне с московской индустрией.

– Региональное кино важно развивать, потому что только ему интересно говорить о близких именно нам с вами вещах и событиях. О наших мыслях, чувствах и переживаниях. О наших проблемах! Кто знает, может быть, и всей стране будет интересно узнать об особенностях Сибири и конкретно Томска, как это случилось с якутским кинематографом, – добавил Сагеев.

Возможно, в скором будущем о творчестве томских ребят узнают в России, а может, даже за ее пределами. Ну, а пока команда готовится к съемке завершающей, третьей серии фильма, к которой приступят уже зимой 2021 года. Главную роль исполнит Кирилл Кяро («Нюхач», «Измены», «Пассажиры»). По сюжету Стас, работник сети компаний «Обнимания», каждую ночь засыпает в новой постели. Обнимая клиенток и помогая им справиться с одиночеством. Но встреча с Лерой стирает для него границу между работой и истинными желаниями.

Актер Кирилл Кяро.

Увидеть все серии томского веб-сериала «Соцсети» можно будет уже в 2022 году на онлайн-платформах.