С помощью разработки томских ученых удалось расшифровать значение телефонов в популярном сериале «Игра в кальмара»

Кадр из сериала "Игра в кальмара".

Томский проект «Антиплагиат идеи» смог декодировать значение телефонов в южнокорейском сериале «Игра в кальмара». Об этом «КП-Томск» рассказал руководитель проекта Евгений Гарин.

Сюжет «Игра в кальмара» выстроен вокруг турнира на выживание, в котором участвуют 456 героев, испытывающих финансовые трудности. Им предлагают пройти состязание из шести детских игр. Победитель получит деньги, а проигравший – умрет. Чтобы попасть в тайное место для игры герои должны позвонить по номеру, визитку с которым неоднократно показывали и зрителям.

- В сериале два телефона в начале и в конце фильма. Первый телефон: 8650 4006 - при делении на два получаем 4325 2003. Номер второго телефона 2005 5307. Машина расшифровала, что 2003 и 2005 - это годы, а цифры 4325 и 5307 - это количество похищенных участников «Игры в кальмара» с нарастающим итогом, - говорит Евгений Гарин.

По словам ученого, с большой вероятность речь идет о похищениях людей именно в Южной Корее. В том числе указывает на общеизвестную проблематику похищения жителей Южной Кореи.

Мы ранее сообщали, что томские ученые с помощью искусственного интеллекта выяснили, что сюжет южнокорейского сериала «Игра в кальмара» копирует сюжет знаменитого детективного романа Агаты Кристи «Десять негритят».

Добавим, что томская команда «Антиплагиат идей» занимается методами выявления палиндромов в сюжетах мировой литературы и кинематографа.