За год цена на бензин в Томской области выросла почти на 7 процентов

По сравнению с августом 2021 года цены на бензин снизились в среднем на 0,6%. Фото: Ксения Высотина

Почти на 7% выросли цены на нефтепродукты в Томской области в сентябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Томскстата.

«По сравнению с сентябрем 2020 года бензин подорожал в среднем на 6,9%, в том числе АИ-92 – на 7,1%, АИ-95 – на 6,7%, АИ-98 и выше – на 6,9%. Дизельное топливо поднялось в цене в среднем на 4,5%», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что средняя цена бензина АИ-92 составила 43,87 руб. за литр, АИ-95 – 46,51 руб. за литр, АИ-98 и выше – 52,22 руб. за литр, за дизельное топливо – 52,14 руб. за литр.

Но по сравнению с августом 2021 года цены на бензин снизились в среднем на 0,6%. Более всего подешевел бензин автомобильный марки АИ-92 – на 0,7%. В сентябре этого года литр бензина марки АИ-92 стоил в Томске 43,74 руб. за литр, в Асине – 45,01 руб. за литр, в Колпашеве – 44,77 руб. за литр, в Стрежевом – 41,09 руб. за литр.

Цена на АИ-95 в сентябре 2021 года в Томске была 46,36 рубля за литр, в Асине – 47,99 рубля за литр, в Колпашеве – 47,42 рубля за литр, а в Стрежевом – 43,20 рубля за литр.

Бензин АИ-98 и выше продавался в г. Томске за 52,22 рубля за литр. А вот самое дорогое дизельное топливо в сентябре 2021 года продавалось в Колпашеве - 52,35 рубля за литр, в г. Томске оно стоило 52,10 рубля за литр, в г. Асино – 52,15 рубля за литр, в г. Стрежевой – 52,10 рубля за литр.

Отметим, что помимо бензина в 2021 году в Томской области выросли и цены на продовольственные товары по сравнению с сентябрем 2020 года.

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