Небось картошку все мы уважаем: разбираемся, почему в 2021 году в Томске дорого стоят овощи

Картофель в наших магазинах в июле снова прибавил в цене, в отличие, например, от бананов. Фото: с сайта vestnikapk.ru

На томских плодоовощных прилавках с ценами творится что-то невообразимое. К примеру, бананы в супермаркете можно купить рекордно дешево, по 59 рублей за килограмм. По стоимости они чуть ли не сравнялись с картошкой: отечественная (весьма непрезентабельного вида) сейчас стоит до 50 руб./кило, а свежая импортная и того дороже.

Рост цен – тема неизменно актуальная, однако нынешним летом именно овощи были на пике внимания. Для рядовых россиян стоимость борщевого набора стала своеобразным мерилом дороговизны продуктов в целом. Увы, когда у человека нет финансовой возможности обеспечить себе и семье полноценное и разнообразное питание, овощной суп на каких-нибудь дешевых косточках для навара становится основным блюдом...

Хотя время уже близится к осени, пока аналитики подводят итоги июля. Официальные формулировки осторожны, что-то вроде: в целом по стране овощи стали дорожать более медленными темпами (заметьте, не дешеветь).

По информации Центробанка РФ, в Томской области в минувшем месяце годовая инфляция составила 5,65%, прирост цен на продовольственные товары – 6,66%. А вот плодоовощная продукция подорожала за год в среднем на 8,61%, и это самый большой процент.

Если посмотреть данные за предыдущий месяц 2021 года, то в целом продовольственные товары в регионе в июле подорожали по сравнению с июнем совсем немного – в среднем на 0,4%. Что касается овощной темы, заметно сбавили в цене свежие огурцы и помидоры (соответственно на 23,2% и 15%). Как-никак, подоспел новый урожай отечественных грунтовых овощей, увеличились объемы производства тепличной продукции.

На бананы, кстати, тоже зафиксировано снижение цен на 8,4%. Но тот же картофель за месяц снова стал дороже на 8,6%, морковь – в среднем на 7,1%; добавим сюда репчатый лук, прибавивший в стоимости 5,2%. Больше подорожали только газированные напитки и жевательная резинка, но это ведь не продукты первой необходимости. По информации Томскстата, даже цены на масло подсолнечное (плюс 1,8%) и сахар-песок (плюс 1,3%), по поводу которых принимались специальные правительственные решения, выросли не так значительно. Значит, маневр сработал-таки.

В целом за последний год плодоовощная продукция в Томской области подорожала в среднем на 8,6%. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ускорение замедлилось?

– В июле годовая инфляция в Томской области ускорилась по сравнению с июнем на 0,41 п.п. и составила 5,65%. Инфляция оставалась ниже, чем в России в целом и Сибирском федеральном округе (6,46% и

6,88% соответственно), – говорится в информационно-аналитическом комментарии, опубликованном на сайте Центробанка. – На фоне расширения потребительского спроса продолжился перенос в цены производственных и транспортных издержек, кроме того, индексация тарифов на электроэнергию и сжиженный газ была выше, чем в прошлом году.

Годовой прирост цен на продовольственные товары повысился в июле до 6,66% после 6,32% в июне. Из-за удорожания кормов и импортных ветеринарных препаратов у производителей продолжали расти издержки на содержание скота и птицы. В результате ускорился рост цен на мясо кур и колбасные изделия.

Поставщики постепенно переносили в цены возросшие издержки на горюче-смазочные материалы и обслуживание спецтранспорта, что ускорило годовой темп удорожания мороженой рыбы (кроме сельди). В связи с повышением стоимости многих компонентов для производства молочной продукции (заквасочные культуры, биодобавки) ускорился рост цен на йогурт и сычужные сыры, подорожали питьевые сливки и пастеризованное молоко.

Все ли так мрачно? Оказывается, нет. Удорожание продовольствия замедлилось в большинстве регионов, делают вывод банковские аналитики. При этом основной вклад в сдерживание инфляции внесло как раз снижение роста цен на овощи и фрукты, хотя практически повсеместно отмечалось повышение стоимости непродовольственных товаров.

По наблюдениям предыдущих лет, снижение стоимости овощей обычно наблюдается в июле с достижением минимума в ноябре-декабре. С некоторой натяжкой (скажем, картофель, морковь и лук продолжили дорожать) примем это за аксиому.

По мнению экономистов, к сентябрю практически вся сельхозпродукция в России должна подешеветь. Фото: Евгения ГУСЕВА

Если обратиться к авторитетам, некоторые экономисты оценивают ситуацию с инфляцией достаточно оптимистично. Например, директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович считает:

– Сейчас идет недельная нулевая инфляция, падают цены практически на всю сельхозпродукцию. Это традиционный августовский эффект снижения цен. Плюс принимаются определенные организационные меры с увеличением торговых площадей, открытием ярмарок.

Правда, на сезонных ярмарках тоже, скажем так, неглупые люди торгуют и себе в убыток ту же молодую картошку продавать не станут. Но, по крайней мере, можно утешаться тем, что покупаешь свежий доморощенный продукт.