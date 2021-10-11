В Томской области в сентябре больше всего подорожали свежие помидоры, огурцы, аспирин и соки

В сентябре подорожали помидоры и огурцы, отошел их сезон. А вот подешевели местные овощи осени: морковь, картофель, свекла и капуста! Фото: Алексей БУЛАТОВ

Томскстат проанализировал индекс потребительских цен в регионе в сентябре текущего года, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты отмечают, что цифры сравнивались с августом 2021 года. Рост составил 100,1%, с начала года – 105,0%.

Ведомство информирует о том, что продовольственные товары в сентябре поднялись в цене в среднем на 0,4%, как и в первом месяце осени прошлого года. Из продуктов питания ощутимо подорожали: помидоры свежие – на 41,5%; огурцы свежие – на 18,5%; соки фруктовые – на 13,3%; апельсины – на 12,9%; рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород – на 8,6%; пиво отечественное – на 8,6%; кофе натуральный растворимый – на 8,0%.

Стоит отметить, что за месяц подешевели: свекла столовая – на 26,7%; морковь – на 24,3%; картофель – на 21,9%; капуста белокочанная свежая – на 18,6%; яблоки – на 16,8%; лук репчатый – на 15,6%; виноград – на 9,6%.

В сентябре цены на непродовольственные товары увеличились в среднем на 0,9% (в сентябре 2020 г. – на 0,4%). Более всего подорожали: ацетилсалициловая кислота (аспирин отечественный) – на 15,3%; дезодорант – на 10,0%; щетка зубная – на 9,7%.