Масочный режим в Томской области решением губернатора продлен до 1 декабря

Режим противопандемийных ограничений региональный оперштаб продлил до 1 декабря. Фото: Ксения Высотина

Как сообщили 28 сентября представители регионального оперштаба по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции, действующий режим повышенной готовности продлен до 1 декабря 2021 года.

Уточняется, меры ограничений остаются прежними. А именно: в общественных местах, включая торговые центры, пункты питания, иные учреждения сферы услуг и образования необходимо носить маски для защиты органов дыхания, обрабатывать руки, соблюдать социальную дистанцию. Они же остаются неизменными в общественном транспорте, включая легковое такси.

- В учреждениях культуры, социальной и образовательной сферы должна проводиться термометрия всех входящих в учреждение, - уточнили в оперативном штабе. – Работодателям нужно обеспечить проведение дезинфекции помещений, измерение температуры работникам, отстранять от работы сотрудников с признаками респираторного заболевания.