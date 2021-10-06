В Томской области от коронавируса за сутки скончались еще три человека

Сейчас в регионе 44 214 подтвержденных случаев. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 6 октября 2021 года, стало известно о смерти еще 3 жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась в среду на сайте стопкоронавирус.рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 571 человек.

Также в Томской области выявлено 99 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 44 214 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 49 жителей Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 36 920 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 0,99. В коечном фонде свободно 23,8% мест.

За последние сутки в стране выявлено 25 133 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 929 пациентов скончалось, 19 841 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 7 662 560 человек, 212 625 скончались, 6 778 900 выздоровели.