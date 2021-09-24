Стали известны новые факты по делу томского мэра Ивана Кляйна: истину вскрыли «настоящий подводник» и учитель

В Томске 23 сентября состоялось очередное заседание по делу мэра Ивана Кляйна. Фото: Валерий Доронин.

«Платцдарм» для сенсации

Неисповедимы пути Господни. И в монотонном течении многомесячного судебного процесса нет-нет да и блеснет ярким светом сенсация в чистом виде. Пусть маленькая, но любопытная. В четверг, на заседании суда над градоначальником Иваном Кляйном так оно и случилось.

А подготовили «платцдарм» для сенсации томского масштаба, как водится, военные. Вернее, один военный – в прошлом подводник, командир подлодки «Томск», а в 2016 году – заместитель мэра Томска Александр Цымбалюк. Он в качестве свидетеля открыл заседание суда.

Сегодня, когда мы знаем многое о деятельности департамента по архитектуре и градостроительству администрации города – и про скандалы с территориальными зонами в микрорайоне Мокрушинский, и про поправки в систему «Геокад», было очень странно услышать от Александра Ивановича о том, что вначале-то департамент архитектуры и градостроительства (в чиновничьих кругах просто «ДАИГ») выступал как раз против смены зоны в этом микрорайоне! А вот за смену зоны, наоборот, ратовали юристы из правового департамента… Цымбалюку, как он признался, даже пришлось выступить неким «третейским судьей» между двумя структурами мэрии.

- Я вызвал к себе руководителей этих департаментов, по-моему, это были Анна Касперович и Дмитрий Журов (он тогда исполнял обязанности начальника). Аргументы департамента архитектуры были следующие: пока существует санитарно-защитная зона на территории и не решен вопрос о ее снятии, документ о смене зоны подписан быть не может. А аргументы правового департамента были в том, что есть положительное решение комиссии по землепользованию, - вспоминал в суде Цымбалюк. - Поскольку департамент архитектуры является в этом вопросе отраслевым органом, я посчитал, что его аргументы более весомы. С этим мнением и пошел к мэру. И мэр принял решение отклонить проект постановления о смене зоны.

Безусловно, неожиданный поворот, учитывая дальнейшее развитие событий. Тем интересней будет послушать воспоминания (показания, говоря судебным языком) о том отрезке времени самой Анны Касперович, тогдашней главы ДАИГ, когда она будет приглашена в суд.

Александр Иванович рассказал также, что вопрос о сложностях с транспортной доступностью микрорайона Мокрушинский неоднократно поднимался в Думе Томска. Он знал это досконально, поскольку был еще и представителем мэра в Думе. Цымбалюк назвал в этой связи имя депутата двух созывов Ларисы Сороковой, тем самым анонсировав ее появление в суде. Но Лариса Анатольевна, как и положено народной любимице, а еще – знаменитому председателю ТОС «Микрорайон Мокрушинский» появилась под занавес судебного действа, пропустив вперед «для разогрева» представителей МБУ «Архитектурно-планировочное управление», «Центра гигиены и эпидемиологии», которые продолжили рассказ о специфике санитарно-защитных зон и механизмах их снятия.

Проект Мокрушинского «ребенка»

Томск – город маленький. Впрочем, так же говорил о Ленинграде один из героев популярного в годы детства Рината Аминова фильма «Осенний марафон». Речь о том, что в принципе в одном городе почти все жители друг друга так или иначе знают. Через родных, друзей, знакомых. Через 10 рукопожатий – обязательно! Но тот факт, что известный педагог и бывший директор школы № 49, депутат городской Думы двух созывов Лариса Сорокова знает Рината Аминова как своего выпускника, было откровением.

- Да, я знакома с Аминовым. Как с ребенком нашей школы. Он учился в 49-й школе и закончил ее вместе с моей дочерью, в один год, - сказала Лариса Анатольевна на суде.

Контактов с бывшим учеником на протяжении десятилетий после окончания школы особенных не было. Но единственный раз он вышел на Ларису Анатольевну, предложив посмотреть проект застройки территории радиотехнического завода. Очевидно, сыграли роль не столько педагогическая деятельность Сороковой, сколько ее общественная активность и авторитет в микрорайоне Мокрушинский. Это было в 2016 году.

- Аминов обратился ко мне, чтобы я посмотрела проект и высказала свои соображения. Я сразу высказала замечание, что в проекте нет школы (она была пунктиром нарисована в том месте, где уже есть застройка), и пока в районе очень сложно с транспортной доступностью. А потом, 1 ноября 2016 года, я выступила на Думе, где попросила мэра и депутатов обратить самое пристальное внимание на этот проект, учитывая, что там нет ни школы, ни парковок.

Лариса Анатольевна призналась, что она не против строительства новых жилых комплексов в принципе. Но транспортная доступность и объекты социальной инфраструктуры при строительстве новых комплексов должны быть обязательно. А иначе…

- Жители узнали о готовящейся застройке и стали обращаться ко мне как к депутату. Говорили о том, что в районе на сегодняшний день очень тяжело заезжать и выезжать, а если начнется строительство, проблема еще более обострится. Я и выступила на Думе 1 ноября 2016 года именно с позиции жителей микрорайона. Обращаясь к депутатам и к Ивану Григорьевичу, чтобы он взял этот проект на контроль.

Лариса Анатольевна сегодня с грустью констатирует: и тот самый долгожданный «прокол» в районе 76-го километра, к сожалению, проблему пробок не решил. И сегодня до 9.30 с улиц Мокрушина и Нефтяной выехать невозможно. Сорокова знает, что говорит: она - местный житель, да еще и водитель. А если здесь построят еще один микрорайон… - Я видела основание для отказа в смене зоны: это отсутствие транспортной доступности и санитарно-защитная зона радиотехнического завода, - говорит Сорокова. - Меня следователь спрашивал: «Вам не кажется абсурдным, что завода нет, а зона есть?» На бытовом уровне - да, вроде бы нелогично, но когда я поняла, что это целая процедура – снятие санитарно-защитной зоны, то мэр по-другому и не мог поступить.

Ларису Анатольевну было очень увлекательно слушать. И про ее видение деятельности мэра Кляйна, и про то, что с сегодняшним финансированием нужно 42 года, чтобы отремонтировать все томские школы… Время судебного заседания, как говорится, пролетело незаметно. И часы давно показывали пределы рабочего дня, когда Лариса Анатольевна вспомнила еще один очень показательный случай, но ее прервал судья. Он сказал: «Это очень интересно, конечно, но мы не на Думе».

Вот когда присутствующие точно пожалели о том, что они не на Думе…

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