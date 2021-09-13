Судебный процесс по делу мэра Томска Ивана Кляйна продолжается

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Два дня на прошлой неделе Советский районный суд посвятил ознакомлению с собранными следствием документами. Началось все с копий договора купли-продажи имущества, точнее, земельных участков на ул. Мокрушина. Томский радиотехнический завод продал, а компания «Томское пиво» приобрела участок с сооружениями. (Копия договора о сделке от 24 ноября 2008 года и копия свидетельства о регистрации права от 15 апреля 2009 года.)

В уведомлении Росреестра о расположении данного участка говорится: «в границах зоны с особыми условиями использования территории».

Также суд исследовал документы, изъятые в предприятии «Газпром газораспределение Томск», согласно которым газом снабжалось не только головное предприятие «Томского пива» на Московском тракте, но и котельная на ул. Мокрушина. Столь же внимательно изучаются договор и кадастровый паспорт земельного участка на ул. Пастера, принадлежащего дочери подсудимого Светлане Кляйн. Один из защитников мэра напомнил прокурору, что в материалах дела есть документ, согласно которому заявок от других граждан на приобретение этого земельного участка не было.

Под занавес было рассмотрено ходатайство защиты о признании некоторых добытых доказательств недопустимыми и необоснованными. Оперативники ФСБ записали разговор потерпевшего Рината Аминова с сотрудником «Томского пива» Вячеславом Литвиным. Защита считает, что проводилось не просто наблюдение, а оперативный эксперимент. С тем, что между наблюдением и экспериментом есть разница, согласились все участники процесса. Действительно, для эксперимента ключевым является создание искусственных условий для проявления преступных замыслов либо выявления объектов преступления. Судья пришел к выводу, что формальных оснований для признания недопустимыми доказательств не имеется.

В четверг прокурор продолжил предъявлять вещественные доказательства. В том числе, заявление Аминова в адрес мэрии Томска от 16 октября 2018 года. Он просит заместителя мэра Анну Касперович выдать ему строительный план земельного участка по ул. Мокрушина, 11. К письму прилагается доверенность, выписка из ЕГРН, а также копия паспорта представителя (представитель предпринимателя - Павел Подгорный).

В этот же день суд заслушал свидетеля Марину Пэк, которая в интересующий стороны период работала в департаменте архитектуры и градостроительства Томской мэрии. На вопросы о знакомстве с подсудимым или потерпевшим она ответила, что лично не знакома.

Ей предъявили градостроительный план земельного участка по ул. Мокрушина, 11. Свидетель признала, что именно она согласовывала его, причем в обычном порядке. И адвокаты, и прокурор попытались разобраться с наличием санитарно-защитных зон на участке. Участок граничит с радиотехническим заводом, с подразделением Сибирского ботанического сада и объектами коммунально-производственного назначения. Четко обозначена лишь охранная зона ботсада, по остальным объектам подтверждающие документы отсутствуют.

- По вашему мнению, это нормальное явление? - задал вопрос подсудимый.

Свидетель поначалу затруднилась ответить. Но чуть позже собралась с мыслями и пояснила, что согласовала документ, потому что «я вижу, что на место допустимого размещения объекта эти зоны никак не влияют».

Зато могут серьезно повлиять на судьбу мэра Ивана Кляйна. Следующее заседание суда состоится на этой неделе.