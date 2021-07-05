Дело томского мэра: Магия резолюций, или Чудеса из «Геокада»

Советский районный суд продолжает допрашивать свидетелей по делу Ивана Кляйна.

В четверг ожидаемой интриги не случилось: приглашенный в суд Павел Подгорный, нынешний супруг Анны Касперович (Подгорной), а в прошлом – руководитель департамента капитального строительства администрации Томска в суд не явился: визита не получилось «по уважительной причине», хотя и бытового свойства.

Однако все впереди, а пока о своем видении ситуации с санитарно-защитной зоной предприятия «Томское пиво» рассказала суду глава Томского управления Роспотребнадзора Ольга Пичугина. Ольга Леонидовна отметила, что в Мокрушинском микрорайоне располагается около десятка предприятий, у которых имеется санитарно-защитная зона. Среди них санитарно-защитные зоны и Томского радиотехнического завода, и АО «Томское пиво». По данным Роспотребнадзора, «Томское пиво» имело 3-й класс опасности и только после получения дополнительной информации этот класс был снижен до 4-го. При этом «Томскому пиву» было рекомендовано не уменьшать санитарно-защитную зону, оставив имеющиеся 300 метров.

Особое внимание суд уделил механизму внесения сведений в информационную систему «Геокад». В ходе допроса тогдашних сотрудников департамента архитектуры и градостроительства администрации Томска Г.Толстиковой и А.Караваевой выяснилось, к примеру, что Анна Подгорная-Касперович, в то время начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации, дала указание внести данные о санитарно-защитной зоне АО «Томское пиво» в систему «Геокад» начальнику отдела зон с особыми условиями использования Галине Толстиковой, минуя ее непосредственного начальника – председателя соответствующего комитета департамента Анастасию Караваеву.

В этом, разумеется, ничего предосудительного нет: начальник более высокого ранга может давать поручения другим сотрудникам и лично, однако Толстикова внесла эту информацию, лишь исполняя указания Подгорной-Касперович, не дождавшись ответа Роспотребнадзора. А ее начальница Караваева была об этом оповещена только спустя время.

Кстати, в резолюции руководства, то есть А.Подгорной-Касперович, как рассказала суду Анастасия Караваева, по этому поводу «волшебных» слов вроде: «Внести в систему «Геокад» не стояло. Было только нейтральное: «Для сведения», которое вот так неожиданно воплотилось в «цифре» «Геокада».

Алексей Макаров, в далеком 2016 году – председатель комитета строительного контроля, работал под руководством Анны Подгорной-Касперович в ее бытность начальником департамента архитектуры. А нынче Алексей Александрович – заместитель мэра города по архитектуре и градостроительству, рассказал о том, что мэр Кляйн, отклонив заявление Р.Аминова, действовал в рамках своих полномочий. Поскольку мэр и только мэр должен определять баланс между интересами застройщиков и развитием города. Таким образом было отказано застройщику ОАО «ТДСК» в переводе зоны на ул.Ивановского. Таким же образом, несмотря на положительное заключение комиссии по землепользованию и застройки, отказано и предпринимателю Аминову в переводе зоны участка на Мокрушина, 11/1.

А заодно Макаров вспомнил, что Павел Подгорный, в тот момент уже не являвшийся сотрудником администрации города, вместе с бизнесменом Аминовым занимался вопросами застройки микрорайона Мокрушинский – по крайней мере, они вместе приходили в мэрию в 2017-2018 гг., вместе представляли проект.

Макаров ответил на вопрос временно отстраненного от должности мэра Кляйна:

- Сообщали вы мне в 2020 году о том, что Анна Александровна Подгорная (уже к тому времени уволившаяся из мэрии и осужденная условно -ред.) приходит в администрацию города и решает проблемы застройщика Аминова?

- Да.

Алексей Макаров, как и другие его коллеги, также проинформировал суд, что мэр Кляйн приезжал на работу рано, уходил позже всех, во все документы вникал дотошно, а насчет взаимоотношений Кляйна с АО «Томское пиво» он лично сказать ничего не может, так как этого не знает.

Оглядываясь назад, на деятельность градоначальника Ивана Кляйна, многие его коллеги наверняка подтвердят, что он был нестандартным мэром. Хотя так же, как некоторые другие его предшественники, мог приходить на работу раньше всех и уходить позже всех. Он еще и резолюции писал неожиданные. Такие, например, как написал на положительном заключении комиссии по землепользовании и застройке, касающейся смене зоны в микрорайоне Мокрушинский: «Что же мы делаем? Здесь есть и так много проблем!» Кляйн с горечью процитировал эту свою резолюцию на суде...

На следующей неделе – продолжение судебного процесса.